男孩常流鼻血 竟因这种瘤！

12岁男孩小帅（化名）时常流鼻血，家人一直以为是小事。直到孩子的视力下降、呼吸困难，到医院就诊时才知道这是鼻咽纤维血管瘤在作怪，而切除肿瘤，风险极高。近日，中山大学附属第一医院副院长、中山大学附属第六医院院长文卫平教授、中山大学附属第一医院耳鼻咽喉科医院院长李健教授团队成功地为这名患儿切除纤维血管瘤。

医生提醒，孩子出现鼻出血时要采取正确方法止血。如果反复鼻出血，需要及时到耳鼻咽喉科排查隐患，以免拖延难治。

鼻出血反复发作 病根潜藏多年

据小帅爸爸介绍，孩子从小经常鼻塞，晚上睡觉会打呼噜。从半年前开始，他反复流鼻血，面色苍白，持续两个月不见好转。

在亲友的建议下，小帅爸爸带儿子到医院检查，这才意外得知孩子的种种表现与鼻咽纤维血管瘤有关。

据李健介绍，鼻咽纤维血管瘤虽然属于良性肿瘤，但治疗起来十分棘手。一方面，它富含血管，一旦破溃出血，严重时可导致失血性休克，甚至大出血致误吸窒息的风险。

另一方面，小帅鼻咽部的肿瘤堪称“无孔不入”，广泛侵犯颅底，侵犯到翼腭窝、颞下窝、海绵窦、颅底颅内等重要复杂解剖区域，导致孩子长期严重鼻塞、睡眠打鼾、睡眠紊乱、张口呼吸。

由于手术复杂，小帅一家慕名到中山一院治疗。到医院时，随着肿瘤的进展，他已出现左眼视力严重下降、只有光感等颅神经压迫损害症状，并因瘤体反复出血导致重度失血性贫血，血色素最低时低至67，加上全身营养情况欠佳，难以耐受手术。

中山一院耳鼻喉科医疗团队为小帅精心调养了一个月，通过加强营养支持，使得他的血色素上升至102，达到术前准备条件。

小帅家境较差，难以负担治疗费用。耳鼻喉科医务人员自发为他捐款，并联系社会各界好心人士筹集善款，帮助小帅能够顺利接受手术治疗。

手术中，文卫平教授、李健教授团队凭借积累多年的鼻窦颅底肿瘤切除手术经验，将这一巨大鼻咽纤维血管瘤完整切除。手术后一天，小帅即从重症监护室转入普通病房。目前，他恢复良好，口唇红润、睡眠良好、左眼视力较术前有所回升，术后6天左眼视力已经从术前光感恢复至0.3。

无鼻窦炎反复鼻塞

也要警惕

据李健介绍，鼻咽纤维血管瘤的病因可能与内分泌、激素水平和环境因素等有关。青少年是该疾病的高发人群，25岁后基本较少出现，医学上又称该病为青少年鼻咽纤维血管瘤。

“据观察，接诊80%的患者都在18岁以下，中山一院每年约接诊十几例。”李健提醒，如没有任何鼻窦炎病史的孩子无缘无故反复出现单侧鼻塞、单侧鼻出血、痰中带血等症状，家长应警惕该病的可能性，尽快去耳鼻咽喉科做检查，及早治疗，效果会更好，手术安全性更高。

防鼻出血

妙用这种常见老药

李健指出，儿童鼻出血多发生在鼻中隔前部，由于天气干燥或孩子揉鼻子挖鼻子等动作，导致含有丰富血管的黏膜受到损伤，因而出血。他提醒，鼻出血时不要让孩子仰着头，以免血流入咽部呛入气管发生危险。正确做法是用手指压住单侧的鼻翼或捏紧两侧鼻翼5-10分钟即可。有医学知识的家长可以使用明胶海绵一类材料填塞至出血部位达到止血效果，冰敷额部或双侧颈部。

冬季天气干燥，是鼻出血相对高发的季节，预防鼻出血，不妨妙用常见老药红霉素眼膏。将红霉素眼膏、专门的鼻腔软膏或保湿抗炎的软膏凝胶等挤到鼻中隔前部区域，轻轻揉鼻翼的两侧，能达到预防、减少出血的效果。（记者任珊珊 通讯员彭福祥、潘曼琪）