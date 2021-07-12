黄金投资，理性方能得“真金”

7月初，在北京东城区柳荫公园南街的中国黄金旗舰店内，五六名投资者正在柜台前咨询和选购。张先生购买了100克投资金条，价值3.8万元左右。“这是我第一次买黄金，黄金是看得见摸得着、实实在在的东西，买些黄金在手里，踏实！”张先生笑着说。

今年以来，黄金投资明显升温。数据显示，一季度，全国黄金实际消费量288.2吨，与2020年同期相比增长93.9%。其中，金条及金币96.31吨，同比增长155.67%。“目前我国黄金消费量已基本恢复至2019年同期水平。”中国黄金协会副会长张永涛说。

与张先生喜欢投资实物黄金不同，如今，很多投资者青睐黄金衍生品。兴业银行研究部高级分析师张峻滔介绍，黄金衍生品包括纸黄金、追踪金价的交易型开放式指数基金（ETF）等。投资黄金衍生品不用考虑黄金的保管等问题，通过线上操作就能获取金价上涨带来的收益。目前比较适合普通投资者的黄金衍生品主要是纸黄金和黄金ETF两种。

交通银行个人金融业务部副总经理贺波介绍，纸黄金又称账户金或者凭证式黄金，是商业银行面向个人推出的黄金投资产品。投资者按银行报价在账面上买卖黄金，通过买卖价差获取收益。投资者可以通过网银、手机银行或者电话银行等渠道进行投资。

黄金ETF是一种将绝大部分资金投资在实物黄金上、紧密跟踪金价的基金，投资者可以在银行、证券账户、第三方支付机构平台上买卖。黄金ETF的价格一般每天更新一次，金价上涨，黄金ETF价格随之上涨；金价下跌，黄金ETF价格也同时下跌。“在手机APP上简单操作几步，就可以买卖黄金，因此黄金ETF特别受投资者尤其是年轻人的欢迎，近期国内黄金ETF规模继续增长。”张峻滔说。

对普通投资者来说，投资黄金要注意哪些问题？

先说金条、金币、金块等实物黄金投资。辽宁沈阳一家金店的客户经理介绍，这家金店在售的投资金条，重量从5克到1000克不等，卖出价格以上海黄金交易所的实时金价为准。根据投资金条款式的不同，金店会按每克12至14元的价格向投资者收取手续费。只要手续齐全、查验无误，金店就会回购投资者的投资金条，回购价格同样以上海黄金交易所的实时金价为准，并收取每克2元的手续费。

张峻滔提醒，投资实物黄金一定要选择正规可靠的投资渠道，保证本金安全。要在有资质的商业银行或正规金店购买实物黄金，正规金店黄金款式较多，商业银行信用较好，在这些地方买黄金，品质更好、交易更有保障。

“投资纸黄金、黄金ETF等金融产品要在银行、证券公司、期货公司等正规金融机构开户，切不可轻信各种名目的‘黑平台’。”张峻滔说，普通投资者要理性投资黄金，切勿跟风炒作，或使用明显超出自身风险承受能力的杠杆；应当根据自身的资金状况、风险承受能力和专业知识等慎重选择合适的投资方式。“黄金期货、黄金期权、黄金T+D（以保证金方式买卖黄金的标准化合约）等投资方式更适合专业投资者进行投资，普通投资者要谨慎涉足。”

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 18 版）