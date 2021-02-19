90后成春节黄金主力买手

这个春节假期，黄金卖场成了很多消费者举家购物的必选之地。不少消费者选择在新年添金，图个好彩头。而随着国潮复兴，在文创金饰和生肖文化带动下，90后也大举加入了春节“抢金”热潮，更接棒了“银发族”，成了黄金卖场主要购买力。

春节黄金卖场再度火爆

“2月14日那天，光是等停车位就在商场外面等了一个小时。”这个春节长假，北京的商圈持续迎来大量客流。据北京市商务局消息，第三方数据显示，春节期间，王府井、西单、三里屯等22个全市重点商圈日均客流同比增长近90%。

在各种商品中，黄金饰品稳坐春节期间的商品C位，不仅各大商场的专柜里，工作人员忙得几乎无法一对一服务，就连菜百所在的白广路一线，都成了春节中京城一大堵点，想要进入停车场，最拥挤时，得至少排队一小时。

“人挺多的，要是还等编绳，没一个小时也出不来。”一位拎着多个购物袋刚走出菜百的顾客称，这种人多排队的光景，已经有些日子没见到了。北京青年报记者注意到，由于疫情防控的原因，虽然没有前几年顾客将柜台围成里三层外三层的盛景，但是围满柜台不成问题。柜台里的一名工作人员要同时给几名甚至十几名顾客服务。顾客想要看款式，还得各种插空，想要隔着人看到柜台里首饰也几乎不太可能。而看中了一个款式，稍有犹豫就可能被旁边的人“拿下”。而这种热闹也在各大品牌珠宝柜台复制。

婚庆金、文创金 推涨90后购金热情

北青报记者了解到，虽然“抢金”热潮依旧，但是主角已经悄悄换人。比起“北京大妈”们，如今90后也不遑多让。在各大卖场的黄金柜台，“黑发族”已经取代了“银发族”，其中20多岁的年轻人更是其中主力。之前被年轻消费者认为“土气”、时尚程度比不上钻石和铂金的黄金，重新成为年轻消费者尤其是90后的喜爱。

“一共7万3000元，我给您开票了。”在春节长假最后一天，三位年轻女士在足金饰品柜台前挑选半天，最终成交大单。“都是准备结婚用的首饰，选择黄金除了能保值，主要是款式多，挑选余地大。”今年28岁的准新娘表示。在被问及选黄金是否有点“老气”时，准新娘亮出了她挑选的三生三世系列首饰，并表示其中一些款式就是日常佩戴也不算夸张。

而今年多家黄金品牌与故宫、颐和园、国博以及各地博物馆联名推出文创特色金饰品，让黄金首饰从设计和寓意以及文化属性上都有一定的提升。

其中，菜百首饰与故宫博物院合作“宫匠黄金”、与颐和园联名开发“一生颐饰”、与天坛公园联名开发“承祈元吉”等系列饰品，黄金饰品与中国传统文化相结合，体现出浓浓的“国潮风”。周生生故宫脊兽系列、周大福醒狮系列、SOINLOVE故宫兔子蜜粉金系列以及故宫“红绳”系列金饰手链等都成为网上热销的爆品。

这些“文创金”的主力消费人群大多是90后。北青报记者了解到，有机构数据显示，购买国潮时尚产品的，其中25岁以下的消费者交易额占24%，26至35岁的消费者交易额占30%。此外，目前全国汉服消费群体超过200万人，其中绝大部分是90后、00后年轻人群，而这些人群反向刺激了饰品的“国潮复兴”。

小克重金饰最“走量”

除了婚庆和文创饰品，更多的年轻人来买金饰品也是受到了近些年转运珠风潮的影响。在自己的皮绳上每年添一颗转运珠成了很多年轻人的习惯，而潮宏基、周大福、周生生、菜百等品牌的转运珠也推陈出新，生肖成了绝对主角。

对于卖场来说，小克数的黄金饰品、牛年生肖系列等，是“走量”卖得最好的产品。“比起压岁钱，送同等价格的黄金生肖珠子更体面。”今年刚当妈妈的尹女士表示，作为一名90后，自身经济条件有限，送亲戚家孩子黄金转运珠不仅图一个好彩头也有面子。

北青报记者了解到，菜百推出了“抱抱牛”、“平安吉祥，圆圆满满”吉祥金钱、“我牛”黄金饰品等系列产品。据北京市商务局数据显示，菜百上新“我牛”系列黄金饰品，节日期间销售增长2.9倍。而在线上，潮宏基推出的“牛角包”黄金转运珠不到一个月就销售了5300余份。周大生的本命年迎财牛1月也卖了3000余份。

一些网上“金店”1月销售额比2020年的任何一个月都要高，甚至翻番，迎来了一个扎扎实实的“开门红”。

文/本报记者 张鑫

内存

实际上，黄金在春节期间价格“实惠”也是买金热的原因之一。上海金交所AU9999现货金在去年8月创出449元/克的高点后，一路下跌，11月一度跌至278元，截至年前，报383元。

分析人士认为，黄金首饰被赋予文化内涵后，更容易被年轻消费者所接受。而随着年轻消费者对黄金消费的观念产生变化，“买黄金既能当首饰，也等于变相理财”的观点也被更广泛的消费群体认可。