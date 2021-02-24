牛年黄金消费投资迎来开门红

“又是金，又是牛的，寓意特别好，我不但自己买，还送了一件给炒股的老师。”杭州城西的黄先生，早几天专门去银行买了两件金牛产品，一件给自己，一件给朋友，寄托了他牛年继续行大运的美好愿望。

眼下，黄金市场可谓炙手可热，中国黄金协会近日发布数据显示，春节假期我国黄金消费比去年增长超8成。

与此同时，牛年开市后，A股黄金板块也大涨。业内专家表示，普通投资者可以定投方式参与黄金投资，而黄金板块股票则应保持谨慎，不宜追高。

金牛寓意好

银行柜台常常卖断货

“我是既想投资，又想收藏。”昨天，在工行杭州体育场路一家营业网点，市民冯女士认真地咨询客户经理该购买哪款黄金产品。

这时候，另一位顾客走进营业大厅，开门见山地问大堂经理：“那款50克奋进牛传世金，有没有现货？”

工行浙江省分行相关工作人员告诉记者：“从1月份开始，黄金产品就开始热销，这款传世金确实卖得很好，50克、100克的卖得最好。有好几位客户去年做生意、炒股都赚了不少钱，就买了1000克规格（价值50多万元）的奋进牛传世金，既是投资保值，也有牛年继续牛气冲天的期许。”这位工作人员介绍，牛寓意好，所以金牛产品特别畅销，有几个柜台好几次卖断货，经常要临时调度。

不仅是工行，省内农行、建行、中行等多家银行的工作人员均表示，今年生肖金、纪念金、金条等产品都卖得很好，部分热销款产品甚至需要等1周-2周调货。

而为银行渠道提供贵金属产品设计、加工的深圳某黄金股份公司负责人陈先生给出的数据，呼应了我省银行黄金产品热销的现状：“今年开年以来是我们从业以来销售最好的，由于2020年受到疫情影响数据可比性不太强，但是跟2019年相比，今年这两个月银行渠道的金条销售额预计增长40%以上。”陈先生说，以他们公司合作的我省某国有银行牛年生肖金为例，这款产品目前浙江地区的销售额比2019年增加1000万元以上。

黄金股票也大涨

分析师认为追高需谨慎

在一部分人购买黄金时，另一部分人看到了黄金投资机会。

“春节的时候去商场给女朋友买黄金项链，发现好几个珠宝店里顾客都是络绎不绝，所以我开年后第一个交易日就买入了一只黄金主题的股票，这几天收益很不错，已经赚出一条金项链了。”杭州滨江投资者李先生兴奋地告诉记者。

中国黄金协会近日发布数据显示，春节假期，我国黄金消费比去年增长超8成。与火爆的黄金线下消费市场相呼应，A股黄金板块在牛年开市后直线上扬，节后两个交易日黄金概念指数合计上涨近9%。本周一，A股贵金属指数继续暴涨超6.6%，其中黄金板块再次出现大涨，园城黄金、中国黄金、中金黄金等黄金概念股都获得涨停。

对于普通投资者来说，该怎样投资黄金？工行浙江省分行相关工作人员认为，近年来客户配置黄金的热度不断上升，建议市民可以每月定投的方式参与黄金投资。

对于A股黄金板块投资，多位受访业内人士表示谨慎为宜。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为：“黄金阶段性的上涨趋势是比较明显的。今年全球经济有望复苏，市场的避险情绪将减弱，黄金价格能否再创新高，还需要观察。”

省内上市券商资深分析师金先生表示：“目前而言，黄金投资不宜追高，连续大涨之后，已积累了一定风险，投资者应等回调再考虑进入，保持适当的谨慎。”（记者 吴恩慧）