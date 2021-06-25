高温天气，户外防疫人员作息怎么办？国家卫健委表示需合理安排

5月27日，在广州荔湾区中海锦佳华庭小区核酸检测点，医务人员核对前来进行核酸检测的市民的信息。新华社记者 邓华摄

人民网北京6月25日电 （张文婷）全国各地陆续进入高温酷暑季节，处在防疫一线的工作者们尤为辛苦。近日，国家卫生健康委办公厅印发了《国家卫生健康委办公厅关于做好2021年防暑降温工作的通知》（以下简称《通知》），要求各级卫生健康部门要加强组织领导，会同有关部门对重点岗位和重点人群防暑降温工作提出具体要求；指导相关单位做好户外疫苗接种、核酸检测等场所的防暑降温工作，合理安排高温天气户外防疫工作者的作息时间。

国家卫生健康委表示，要强化用人单位主题责任，各级卫生健康部门要加强对用人单位防暑降温工作的指导，督促用人单位严格落实职业健康检查、高温防护知识培训、必要的通风或降温设备设置，高温中暑应急预案制定完善及组织演练等各项防暑降温措施。

对于防暑降温工作的监督检查工作，国家卫生健康委要求各级卫生健康部门要加强对易发生高温中暑行业领域和用人单位的监督检查，对违法违规行为，要依法严肃查处。各级职业健康检查和职业病诊断机构要提高高温作业职业健康检查、职业性中暑诊断的服务质量，及时上报职业性中暑确诊和疑似病例信息。医疗机构要提高中暑患者救治能力及水平，降低中暑患者死亡率。

除此之外，加大宣传力度，普及高温作业防护知识也很重要。国家卫生健康委明确，各级卫生健康行政部门加大对高温危害及其防护措施的宣传力度，充分运用各类媒体平台，通过劳动者喜闻乐见的方式，普及防暑降温常识、急救知识和相关法律法规，提高劳动者自我防护意识和自救互救能力。