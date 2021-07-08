App适老化，不只是“大字版”

越来越多的网站和平台加入适老化改造行列中来。日前，媒体报道，为让老年人用手机挂号更顺畅，浙江省对预约诊疗服务平台进行适老数字化改造，发布了“关怀版”。凡是60周岁及以上的居民，打开“浙里办”App，进入预约挂号界面，就会跳出“关怀版”界面推荐。与“普通版”界面相比，“关怀版”最直观的改变是字体、按钮等都放大了，功能更简洁。并且，如果操作仍有困难，老年人可在界面上直接选择“电话预约”，通过电话人工挂号；或是用“语音助手”，说出医院、科室等信息，系统会自动匹配进入相关页面。

2020年国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》，明确提出推进互联网应用适老化改造。自此，工信部启动的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动持续推进，手机App的适老化改造成为一种社会趋势。“浙里办”App推出更方便老人使用的“关怀版”，就是对此的一种积极响应。

值得注意的是，这里的“关怀版”不只是限于放大App界面的字体、图片等，有需要的老人还可在页面直接选择电话预约或语音助手，此一功能优化进一步降低了老人的使用门槛。此外，该App围绕老年人日常生活中的高频事项及服务场景，设置了“退休养老”“健康医疗”“身份户籍”等栏目，老年人可在线办理包括养老资格认证、智能导诊在内的近40个事项，还提供子女家人代办功能。如此就从物理意义上的适老化改造，升级到相关服务的适老化迁移，最大程度方便老人获得相关公共服务。

这一做法，提供了一种启示。那就是，当前的网站、App，尤其是带有公共服务属性的网络应用平台，推进适老化改造，不能仅是简化操作，如放大字体等，还应更进一步，从老年人最需要的服务出发，有针对性地整合功能、资源，以更简便的方式为老人提供更多服务。也就是说，相关操作应该做“减法”，但服务上还应该做“加法”。当然，这不仅仅是应用平台的事，也涉及相关服务部门的配合与对接，需要有“一盘棋”思维。它指向的目标应该是，让智能技术以最友好的方式惠及最多的老人。

此外，在推进适老化改造过程中，还要警惕另一种现象，那就是部分平台利用适老化契机，想方设法“收割”老年用户。有报道就指出，一些平台所谓的“大字版”，除了把字体加大方便老人阅读，更多的是在吸引老人沉迷其中。如一些App添加了0元领水果、签到领金币等小游戏，以及看视频赚金币、邀请好友赚佣金等功能，还有一些则充斥着大量广告。这样的“适老化”改造，本质上就是利用部分老年人容易“贪小便宜”的心理来对他们进行精准“收割”，这无疑是一种危险的跑偏。

相关行业报告显示，当前50岁以上银发网民们每天平均看手机4.39小时，超过10万老人日均在线超10小时。相比上班工作的年轻人，互联网平台靠老年人贡献时长更加容易。而这一串串被量化的数据背后正是这些患上网瘾的老年人。可以说，解救“网瘾老人”已经成了一个不容忽视的现实命题，决不允许一些平台利用适老化改造对此推波助澜。

应该明确，推进网络应用适老化改造，是要帮助更多老人跨越数字鸿沟，而不是将他们推向对网络的沉迷。一些网站在改造过程中的“小心思”“小动作”，应被及时叫停。事实上，工信部已明确要求，适老版界面、单独的适老版App中，严禁出现广告及插件，也不能随意出现广告或临时性的广告弹窗。

网络应用适老化改造，不应该只是催生更多的“大字版”手机、App，更不应该成为一些平台借机“收割”老年用户的利器。唯有以老年人的切身权益保障为初心，适老化改造才能真正惠及银发族。（朱昌俊）