三伏天来了，小心中暑！（健康直通车（第61站））

7月7日是二十四节气中的小暑，图为浙江省湖州市长兴县小浦镇，环卫工人开心地享用冰镇西瓜。

谭云俸摄（人民视觉）

中暑是一种常见于夏季高热环境的疾病表现，在合并高湿环境情况下更容易发生，轻者可能有头晕、无力、呕吐等表现，重者可发生痉挛、晕厥、衰竭、休克等，如果发现或者处置不及时，可能导致严重的不良后果。因此，对中暑决不能掉以轻心。

中暑能有多严重？

正常人体体温波动范围很窄，构成人体的细胞只有在37摄氏度左右才能存活并发挥正常的生理功能。人体高温持续42摄氏度以上不退时，就会出现机体蛋白变性、功能失活，甚至出现细胞坏死。

中暑引起死亡是由于高温引起身体机能失常，使人体细胞和器官发生功能障碍甚至损伤坏死，最终导致多个器官功能衰竭。

高温会导致全因死亡率增加（即不局限于某种疾病），在老年人、冠心病人等人群中更为明显。其他中暑的高危人群有体弱者、长时间户外高温环境或强体力活动者等。一次热浪对人体机能的不良影响，可能会持续1周左右。

中暑的主要致病环节是因为散热障碍，超出人体体温调节范围，体温不断升高，导致一系列严重的后果。上述的各种脏器功能衰竭，以及电解质异常、酸中毒等，彼此相互影响，恶性循环，完全可能将生命置于危险的边缘。因此，对于中暑，治疗的核心原则就是快速降温。

中暑了怎么办？

高温高湿的环境下容易中暑，在此条件下进行高强度运动、劳动更容易发生中暑。老年人、孩童、体弱者没有高强度活动也容易中暑。三伏天有的产妇长衣长袖捂被子，也容易中暑。

发生中暑，应迅速脱离高温、高湿、日晒环境，至阴凉处、通风处静卧，避免高强度运动和重体力劳动，有条件的要将病人置于空调环境，争取去掉衣物以帮助散热。神志清楚无吞咽困难者及时补充含盐清凉饮料，如淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等。轻者经以上处理即可恢复，重者需要至医院诊治。

中暑高热者要迅速降低核心体温（测量肛温或耳温），争取在半小时左右将核心温度降至39摄氏度以下，同时注意生命体征、神志变化及各脏器功能状况，早期发现并处置并发症。医生会抽血检查多种生理指标，进行头颅CT等影像学检查，目的就是早期发现脏器功能障碍，早期干预、早期遏制脏器功能障碍的进一步发展。

降温多主张采取物理降温措施，利用传导、对流、辐射和蒸发的机制进行。如将身体（头部除外）浸于4摄氏度水中降温，但这种冷水会让神志清楚者感到非常不适，还要避免将体温降得过低；或者去除衣物，身上洒上温水，用风扇吹风加强蒸发降温；也可辅以冰毯或者包裹的冰袋置于大血管部位降温。

要注意，中暑的高热并不等同于感染性炎症所致的“发热”（即我们平时说的“发烧”），因此不建议使用常用的解热药物（如阿司匹林、对乙酰氨基酚等）。另外，也不建议酒精擦浴。

如何预防中暑？

高温中暑重在预防。如改善高温、高湿的作业条件，加强隔热、通风、遮阳等降温措施，外出时注意遮挡日晒；适当多喝含盐清凉饮料，而不是等口渴后才补充水分，含盐加糖的饮料有利于提高饮水量；注意饮食和休息，休息不足、疲劳和饥饿条件下也容易发生中暑；使用空调降温，或多次到空调环境降低体温，即使短时间在空调环境停留，也会大幅度降低中暑或严重中暑的发生，尤其是老年人和儿童、体弱者等机体调节能力差的人群。但使用空调时也要避免空调风直吹或者温度调得过低。

采取计划性主动性热适应的方式，也有利于预防中暑，比如间断接触热环境，控制在热环境下停留的时间长度，逐渐延长时间，逐步增加运动量，等等。

（作者为北京清华长庚医院急诊科副主任医师）