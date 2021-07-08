徐涛：数据驱动健康管理 助力企业健康发展

7月6日，由人民网·人民健康主办、美年健康集团支持的以“关爱职工健康 我们在行动”为主题的2021健康中国创新实践案例（寻找健康企业）征集展示活动交流会在京举办。活动现场，美年健康集团联席总裁徐涛围绕企业健康管理实践探索进行了经验分享。

美年健康集团联席总裁徐涛

近年来，美年健康积极关注职业健康发展，致力于运用新技术为企业员工提供精准、适宜的健康管理方案。徐涛说：“美年大健康每年大概会沉积3000万人次的体检数据，基于以上数据，我们聚焦科研应用四大方向，即服务公共卫生领域、促进临床科研、赋能健康产业发展以及提升健康管理品质。”

“我们通过对集团运营管理的605家体检中心的数据进行沉淀和整合，构造成一个完整的大数据产学研创新链条，为行业监管部门提供了决策依据。”徐涛表示，美年健康现已开始借助大数据和人工智能技术在健康风险智能评估、智能化健康管理、肺小结节诊断、新药研发、糖尿病视网膜筛查、脑健康预警筛查等关键赛道进行布局。

徐涛提议，企业应积极响应和践行健康中国战略，要基于健康管理服务，有效解决企业员工的亚健康问题，提升员工的身心健康和满意度，打造卓越雇主，吸引优质人才。同时，企业还应加大健康管理的投入，让员工处于最佳健康状态，进而大幅提升企业的整体生产效率。健康企业建设目标包括企业应建立企业健康档案，并对控糖控脂控烟率、运动达标率、早癌检出率、急救普及率等建立标准。“上述目标的落实，不能仅依靠卫生健康系统，还要靠社会整体联动。”他说。

最后，徐涛分享了美年健康企业在健康管理领域的经验、思考和探索。他表示，目前美年健康的企业健康管理方案已形成包括疾病早防、早筛、早治及保险保障、建立企业健康小屋、慢病管理于一体的全生态链布局，为企业及个人提供全方位全周期的健康管理服务，且美年在尝试不断探索与创新，计划与公立医院、民营专科连锁医院、科研院校形成从筛到治、从专家到服务、从综合到专科的跨学科跨地域强大的健康管理联盟。