孙利军：继续围绕五大方向助力乡村振兴

阿里巴巴集团合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长、阿里巴巴脱贫基金执行秘书长 孙利军

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由人民网主办的《人民会客厅》2021年全国两会特别节目——《两会时刻》在京举行。3月10日，在主题为“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”的访谈栏目上，阿里巴巴集团合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长、阿里巴巴脱贫基金执行秘书长孙利军表示，过去阿里巴巴在助力脱贫攻坚方面积累了一些经验，未来在乡村振兴方面，将延续这些成功的模式，继续围绕五大方向，助产业、送人才，助力乡村振兴。

“乡村振兴中的可持续性是需要关注的重点。结合我国农村人员结构特点，阿里巴巴将以教育、健康、女性、电商与环境五大方向为有力抓手，助力乡村振兴。”孙利军表示，基础设施不足、人才缺失是导致贫困的主要因素。在教育方面，要进一步帮助留守在农村的孩子，培养出更多优秀的人才；在女性方面，鼓励她们通过互联网创业来实现自身价值；在健康方面，结合互联网的方式，带动更多的社会力量关注乡村健康医疗体系，为健康做进一步的保障。

孙利军表示，阿里巴巴在助力脱贫攻坚的过程中积累了一些可持续发展的经验和模式，希望能够在让这些模式更快更好地在乡村振兴的过程中进行延伸与发展，重点关注基础设施的建设和人才的培养，通过人的发展带动乡村县域科技的发展。

“要让更多人才回到乡村就业创业，就要让城市和乡村之间生活距离更加接近。”孙利军表示，阿里巴巴将利用自身企业特色，发挥自身在数字化科技、物流和金融服务方面的优势，为农村产业振兴提供更完善的基础设施，进一步推动产业升级。

孙利军表示，县域发展的核心是人才的发展。“过去三年阿里通过电商线上线下的培训，已经培养了11万的农村的主播，这些主播意味着大量的就业，也带来了大量的产业振兴的新机会。很多地方的县长书记走进直播间，切实感受到了电商的力量。”此外，阿里巴巴还选派多位资深的阿里员工驻扎到乡村振兴第一线，助力当地年轻人和农民开展互联网创业，引进更多新产业在农村发展，探索把阿里的互联网经验、数字化技术和乡村实际紧密结合的路径。“把人派到当地去，一起为乡村振兴作出努力”。