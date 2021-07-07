小暑至！北京开启“闷蒸”模式 今明天西部北部有雷阵雨

中国天气网讯 今天(7月7日)进入小暑节气，北京未来三天闷热感逐渐加剧，最高气温33℃，西部、北部地区仍有雷雨现身。

最近，北京雨水频繁“打卡”上线，昨天早晨一阵雷雨过后，白天雨水基本停歇，虽然最高气温不足30℃，但随着阳光露脸，体感有一丝闷热。

今天进入小暑节气，正所谓“小暑大暑，上蒸下煮”，北京“闷蒸”模式开启。未来三天北京最高气温都在33℃，气温高，湿度大，闷热感逐渐加剧，其中今明两天午后西部、北部有雷阵雨。

北京市气象台预计，今天白天多云间晴(早晨有轻雾或雾)，午后西部，北部有分散性雷阵雨，北转南风二三级，最高气温33℃；夜间多云转晴，南转北风一二级，最低气温23℃。

气象专家提醒，今天进入小暑节气，北京天气闷热，公众需注意防暑降温；另外，盛夏时节天气“变脸”快，建议多关注临近天气预报。