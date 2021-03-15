郑杰：基层医疗机构要从治疗为核心转向健康管理为核心

北京市医疗保险事务管理中心主任、国家医保DRG付费技术指导组组长郑杰。陈晨 摄

人民网北京3月15日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日晚，在由中国医药教育协会科普健康教育中心协办的主题为“终末期肾病保障体系构建与完善”的专场论坛上，北京市医疗保险事务管理中心主任、国家医保DRG付费技术指导组组长郑杰表示，基层医疗机构对慢性病患者签约到人进行健康管理，将会是解决各类问题的一把金钥匙。

郑杰介绍，慢性病不容忽视，其中糖尿病、高血压和终末期肾病密切相关，此类患者转化为终末期肾病的概率较高，要让慢病管理走入正轨，真正解决老百姓健康问题。慢性病管理的主体是基层，要将慢性病患者引导到基层，并将基层和大医院的药品报销目录完全对接，使下转的患者有药可用。

“近年来，基层医疗机构承载任务量逐年攀升，一定程度改善了大医院人满为患的情况。”郑杰表示，看到成绩的同时，也要看到基层医院承接能力不足，定位不清。所以，基层医疗机构必须提升健康管理能力，以精细化服务为未来发展方向。

郑杰表示，医保改革下一步将由粗放式管理向精细化管理。在慢病管理方面，开展慢性病患者包干到社区，要求社区或乡镇卫生院将辐射范围内的慢病患者进行签约，医保管理机构将按人头发放医保基金，并制定配套激励约束机制，旨在通过健康管理，减少患者发病率，促进基层医疗机构向以治疗为核心转向健康管理为核心。

“做好慢病管理，有利于提升老百姓的健康水平，有利于提升有限的医保基金的使用效率，有利于提升医疗机构的能力和效益。”郑杰说。