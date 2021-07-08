ATM跨行取款手续费要降了！

在线支付虽便捷，但随时随地的现金存取依然有着不小的需求。日前，中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于降低自动取款机（ATM）跨行取现手续费的倡议书》（下称《倡议书》），以适应异地养老、医疗等需求，便利百姓现金使用。

具体来看，《倡议书》包括5方面具体内容：一是降低同城跨行取现手续费。鼓励各银行和清算机构适当降低同城ATM跨行取现手续费，收费标准不超过3.5元/笔。其中，发卡行减半收取手续费，收费标准不超过0.2元/笔；清算机构减半收取网络服务费，收费标准不超过0.3元/笔；布设ATM机具的收单行手续费标准不变，为3元/笔。二是降低异地跨行取现手续费。鼓励发卡行不再按取款金额一定比例收取变动费用。异地ATM跨行取现手续费的固定费用标准与同城业务一致，不超过3.5元/笔。三是更好地服务特定金融消费者需求。鼓励各银行借鉴同业良好实践，结合自身业务策略加大优惠力度，适当减免代发工资卡持卡人、老年人、现役军人等金融消费者的ATM跨行取现手续费。四是满足ATM取现服务要求。各银行应结合ATM机具布设和业务数据，合理设置和调整机具参数，公平对待本行和他行客户，满足金融消费者正常的现金使用需求。五是畅通咨询投诉渠道。各银行应严格按照《商业银行服务价格管理办法》要求，做好ATM跨行取现手续费调整信息公示、客户告知和解释说明，保障金融消费者知情权。畅通咨询投诉渠道，妥善处理相关投诉，保障金融消费者合法权益。

业内人士表示，我国60岁及以上人口2.64亿，跨省及省内流动人口达3.76亿。信息技术发展和系统管理集成化进一步缩小了同城、异地业务差异。这些变化对于跨地域、跨行、适老化银行服务提出了新要求，降低ATM跨行取款手续费也势在必行。

在郑州一家外企工作的方渝珉表示：“虽然现在网上银行、电子支付都挺方便，但工作经常出差，应急总需要点现金，要是身边没有对应银行的ATM还是非常不方便，跨行取款手续费下降能帮老百姓省钱！”

首都师范大学学生王文燕交学费用的是学校规定的银行卡，在她看来，学校附近如果没有对应ATM的话，着急用现金跑几公里很不方便，就只能在学校的ATM跨行取。“虽然一个学期可能取不了几次现金，但降低ATM跨行取款手续费对我们学生来说毕竟是个好消息！”

“ATM跨行取款降低手续费我很支持！”因子女工作原因，林香退休后从老家县城来北京帮忙照看外孙，她告诉笔者，自己年纪大了，还是习惯平时用现金消费，《倡议书》中的几项措施确实能解决自己的不少难题。

降低跨行取现手续费对商家来说同样有益。“现在，每天大部分的营业额都来自微信或者支付宝收款，转到银行卡账户上需要一笔手续费。如果去市区或省城进货，遇到需要用现金的时候，ATM那个环节又得交一笔手续费。”山西省吕梁市云轩洗车美容店老板李轩表示，对生意人来说，手续费也是钱，现在降低了手续费，心里自然高兴！

中国社科院金融研究所银行研究室主任李广子表示，《倡议书》与中国人民银行等单位同日发布的《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》一脉相承，互为补充，前者针对的是个人消费者，后者主要针对小微企业和个体工商户。“我国目前存在着较大的对ATM同城、跨省取现的需求，降低跨行取现手续费能够更好地满足个人消费者现金使用需求。调整落地后，ATM跨行取现手续费显著降低，同城业务降幅10%以上，大额异地业务降幅达80%以上，对于减轻个人消费者财务负担具有一定的积极意义。”李广子说。

目前，已有多家银行发布相关公告，表示正在积极准备，做好减费让利相关工作，确保降费措施落地，惠及于民。