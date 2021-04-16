无需带银行卡 广州部分柜员机刷脸或扫码可取现

如果出门在外，想取现或转账，却发现忘带银行卡了。现在有解决办法了！记者了解到，越来越多的银行柜员机实现了刷脸取款功能，无需带卡，只需输入手机号或身份证号，以及账户密码，通过人脸识别就能实现存取款交易，再也不用担心出门没带卡或取完钱把卡遗落在ATM机上的问题。

“刷脸取款”不同银行操作不一致

在农业银行广州珠江帝景支行，记者体验了一把刷脸取现，不用插入银行卡，在柜员机选择刷脸服务，输入身份证号后，正视镜头进行人脸识别，识别成功后，再输入取款密码以及大堂工作人员的验证，整个取款过程非常迅速。

据介绍，目前，在广州农行大部分智能设备上刷脸可办理小额转账、取款和存款业务，不过转账和取款的单次和日累计限额都是3000元。

刷脸办理业务的操作在不同银行是不一致的。农行客户经理表示，目前农行的刷脸取款，需要客户输入身份证号和密码，同时还需要工作人员现场指纹的认证，所以刷脸并不是单一的认证因子。另外，刷脸业务不需要提前开通申请。

邮储银行和招商银行均表示，目前广州地区有超两成的ATM机上线“刷脸取款”服务，在ATM屏幕首页点击选择“刷脸取款”功能，系统将自动抓拍现场照片，验证通过后输入预留手机号码进一步确认身份，紧接着输入取款金额、密码即可取现，全程不需要现场工作人员验证。

广州农商行也表示，广州部分柜员机可通过人脸识别技术和个人借记卡账户密码，无需携带银行卡就可完成柜员机存款、取款、转账等金融交易，全程不需要现场银行工作人员验证。

此外，邮储银行和广州农商行均表示，想要办理刷脸交易需要提前开通，可在手机银行或者网点柜员机进行申请开通。

“扫码取款”更为普及

记者调查发现，目前，大部分银行并未普及刷脸交易。相比较而言，银行网点更加普及的是“扫码”无卡存取款功能。

在农行珠江帝景支行，记者也体验了一把“扫码取现”业务。

在ATM机操作初始页面右下角点击“无卡无折业务”，点击进入后ATM机页面显示出一个二维码以及操作提示。根据提示，打开该行手机银行APP，在主页面点击右上方 “+” 中的扫一扫选项，扫描二维码后，选择取款账户、输入金额和账户密码就可取款。

需要提醒的是，各家银行推出的扫码取款功能均需要开通手机银行，下载相应银行的手机APP。而且每家银行均有不同程度的限额，扫码取款单笔限额1000元~3000元不等。多家银行表示，无论是“刷脸取款”还是“扫码取款”，都是为了给客户更多的业务办理选择，解决了客户因未携带银行卡而引起的交易不便问题。

隐私安全问题如何保障？

不少市民感叹科技改变生活的同时，也担心隐私安全问题。

“‘刷脸业务’听上去不错，但能绝对安全吗?身份证号或手机号很容易被别人知道，还可能有冒充者，像整容、戴面具、用照片等方式，是否会出现非本人操作就能取款的情况？”有市民就提出了疑问。

邮储银行和广州农商行均表示，柜员机刷脸交易比对认证，采取活体检测技术精准识别，有效避免照片、视频等诈骗风险。此外，还将人脸识别、密码验证统一起来，进行多重防护。

农行广州珠江帝景支行客户经理也表示，刷脸取款有多层安全防护，一方面，系统会将识别到的客户信息进行信息比对,比对成功后会显示客户的账户,如果想要取款,还需要出示身份证识别或者输入身份证号码，并输入账户密码。此外，刷脸取款还需要现场工作人员进行核实并指纹确认。（记者 林晓丽）