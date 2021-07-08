徐闻菠萝这样火起来（经济聚焦）

今年，徐闻菠萝火起来了！

一到节假日，广东省湛江市徐闻县的游客便骤增，优质菠萝收购价超3元/公斤。“人山人海只为‘菠萝的海’”“广东喊全国人民吃菠萝”等网络短视频火爆，累计点击量达数十亿人次。

原先销量平平的徐闻菠萝，为何能够火起来？这要从3年前说起。

小手机，大数据

2018年春，徐闻县菠萝大丰收，但菠萝市场低迷，传统品种“巴厘”的田头收购价跌至0.4元/公斤。

这令徐闻人备感纠结——种植面积35万亩，年产量占全国菠萝市场1/3；但信息不对称，“屡丰产屡滞销”，菠萝在旺季时常亏本甩卖，很多烂在地里。“增产不增收，一拖拉机菠萝只能卖几十元，很多农民不愿种。”徐闻菠萝协会会长吴建连深有感触。

“产业痛点就是工作发力点！”在广东省、湛江市支持下，徐闻制定菠萝产业3年行动计划——筹建一个大数据库、拓展产销两个市场、成立购销两个联盟、组织请进来与走出去两地活动、一揽子解决产业堵点，简称“12221”方案。2019年初，广东省农业农村厅成立专项工作组，进驻徐闻，排忧解难。

“政府、农户、采购、经销等多方联合，发布采购商指数和采购价格指数，产购销一体发力。”专项工作组组长、广东省农业展览馆副馆长黎小军说，“一亩田”农产品交易平台、唯品会、京东、每日优鲜等电商纷纷加盟，助力徐闻菠萝的销售。

登录“一亩田”小程序，徐闻菠萝产销趋势、采购热度、每日行情、交通信息等一目了然，还包括了全国菠萝主产区采购价、全国主要水果批发市场菠萝销售价。这一招立竿见影！2019年，“巴厘”菠萝收购价企稳1.6—2.2元/公斤，优品达2.6元/公斤。

去年初，新冠肺炎疫情突袭，徐闻菠萝的销售又遇挑战。广东迅速开发农产品“保供稳价安心”数字平台，采购直通车、短视频促销、网络会客室、直播带货等一起上。至今年一季度末，徐闻菠萝销量完成全年总产量一半，未成熟菠萝也被订购。

“大数据链接产销，产业有了风向标。卖给谁、找谁买、啥价格，大家心中有数，能掌握市场投放节奏。”“一亩田”联合创始人刘志嘉说，根据对去年菠萝大宗交易量前三名的分析，今年徐闻菠萝高铁专列开通了，重点开拓西北、东北、中部以及东南沿海地区市场。

小农户，大市场

大数据赋能，返乡创业者陈如约精心培育的“金菠萝”如虎添翼，产量逐年递增，种植面积从1.25亩扩张至900亩，产品还卖到了国外。

4年前，陈如约从广州一家公司辞职，回到徐闻县曲界镇，种植杂交品种“金菠萝”，并组建诺香园农产品专业合作社，开设数字农业服务站、储藏冷库和加工厂。去年，他出口“金菠萝”100吨，今年计划出口1000吨。“这是今年出口的第一车，10吨‘金菠萝’，9元/公斤。”说完，陈如约转身忙着指挥工人，搬出一筐筐菠萝，冒雨装上冷柜货车。

显然，小农户与大市场无缝对接，重构供应链模式，激活了菠萝市场体系。徐闻有着近百年菠萝种植史，是全国最大菠萝产区，但种植标准化程度与产业化水平一直不高，遇到恶劣天气，菠萝极易变质烂掉。而今，每亩菠萝均有“身份”，专人负责，标准种植、品质可控、生产可溯；有了分拣、仓储、保鲜、冷链和物流等全产业链，徐闻菠萝能出村进城，还能漂洋过海，销往“一带一路”沿线国家。

“早上采摘，中午运走，下午就能进商场和家庭。”在徐闻菠萝出口跨境电商发车仪式上，徐闻县委常委、常务副县长陈光力说，品质与品牌相互促进，徐闻菠萝走出了低谷，成了市场抢手货，现在卖1车相当于过去卖10车。

今年春天，徐闻菠萝更是迎来“高光”时刻。上千家采购商入驻徐闻，外地多个批发市场设立“广东菠萝广场”打卡点。徐闻菠萝产业发展渐入佳境，辐射带动约5万农户、14.6万劳动力。全县菠萝种植户2019年增加存款储蓄9.8亿元、2020年增加存款储蓄12.56亿元，预计今年户均增收1.2万元。

小切口，大发展

从“遭冷遇”到“火出圈”，徐闻菠萝产业的发展调整，让成千上万的农户实现了增收致富。

徐闻连香农产品农民专业合作社会客厅内，菠萝月饼、菠萝罐头、菠萝干以及菠萝叶子制作的袜子、毛巾等一应俱全。旁边的加工厂里，一组妇女在熟练地削皮、挑眼，制作袋装小果菠萝。“我们的业务涉及种植、加工、销售，产业链长，附加值高，还解决了100多人就业。”50来岁的吴建连是个热心肠，是合作社理事长，有时还直播带货，人称“菠萝姐”。

“种得好才卖得好！像这种本地‘巴厘’，九分甜、一分酸，越吃越喜欢。”她端出一盘黄澄澄的菠萝片说，农民观念在变，懂得“放心果”才是“致富果”，重视品种研发、精细种植、病虫害防治。她牵头建起曲界菠萝交易市场，收获旺季日均交易量达3500吨，占全县菠萝交易量一半。

徐闻菠萝成功“突围”，极大提振了广东发展数字农业的信心。去年1月，广东颁布“12221”升级版，要求加快数字技术、现代科技与农业发展深度融合，搭建农业产业生产、加工、物流、市场、销售、监管等全链服务平台，帮助各地优势农产品数字化、市场化、现代化、品牌化，构建“线上+线下”“国内+国际”市场新格局。

大数据，大市场，大发展。“以岭南佳果产业为突破，从传统农业转向数字农业，小切口带动大发展，精而美变为大而强。”广东省农业农村厅厅长顾幸伟说，全省正努力做强广东荔枝、梅州柚子、阳西生蚝、惠来鲍鱼、澄海狮头鹅、英德红茶等“粤字号”名优农产品，为乡村振兴注入后劲，推动农业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 10 版）