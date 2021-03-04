“中国菠萝之乡”广东徐闻菠萝大量上市

时下正是“中国菠萝之乡”广东湛江市徐闻县菠萝大批量上市季节。今年，徐闻菠萝迎来丰收年，田间收购价较往年翻了一番。

据了解，徐闻县已有近百年的菠萝种植历史，是中国菠萝生产大县，获授“中国菠萝之乡”称号，全县菠萝种植面积约35万亩，年产量70万吨，种植面积、产量均居全国第一。徐闻菠萝果大、甜、香、靓，产品有菠萝罐头、菠萝酒、菠萝饮料、菠萝果脯、浓缩菠萝汁等，远销世界各地。

据徐闻县农业农村局介绍，受种植时间及气候影响，今年，徐闻菠萝较往年推迟15至20天上市。由于去年下半年以来干旱少雨天气时间长，且未遭受过连续低温影响，徐闻菠萝避免了“黑心”现象，品质上乘，口感也比往年更甜。目前，徐闻菠萝田间收购价约每千克5元(人民币，下同)，较去年翻了一番，每亩收入近2万元。

徐闻县菠萝协会会长吴建连称，徐闻菠萝在每年的1月底至2月初少量上市，三四月份大批量采摘销售。今年以来，由于当地菠萝供不应求，菠萝种植大户需雇请大批外地青壮劳工来帮忙抢收抢摘。

此外，该县为了做强做大菠萝产业，目前已建立13个菠萝标准化种植示范基地，提纯复壮了大宗品种“巴厘”，推广“金菠萝”“甜蜜蜜菠萝”“金钻菠萝”等优良品系，增加了新品种种植面积1.2万亩，并大力推进产销对接，通过“县长代言”“网红直播”“走进销区”等措施，提升徐闻菠萝知名度，帮助农户增收致富。