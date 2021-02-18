新冠病毒溯源 “拼图”一块都不能少

中国—世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组9日在武汉举行新闻发布会，通报共同开展新冠病毒全球溯源中国部分的工作情况。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安指出，病毒溯源问题就像一幅巨大的“拼图”，专家组在武汉的工作只是其中一些小板块。除武汉之外，世卫组织专家组也应在早期病毒可能存在的全球其他地方展开工作，这样才有可能全面、客观、科学地描绘病毒传播图谱。

历史经验告诉我们，很多疫情最初报告地并非起源地。例如，百年前造成全球大流行的那次流感尽管被称作“西班牙流感”，但后来一些溯源研究表明，那次大流行的首个感染者很可能不在西班牙，而是一名来自美国堪萨斯州军营的士兵。

流行病的一大特点，就是它不受国界限制，很难在第一时间确定起源。最科学的办法，就是尽可能找到与病毒起源有关的线索，扩大病毒追踪研究，以期获得确切信息。

病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作。世卫组织曾表示，关于新冠病毒源头不应“先有结论，再找证据”。在病毒溯源方面正确的做法，是对所有证据和线索一视同仁，将有关病毒溯源的所有假设都摆在台面上认真研究，本着科学态度在尽可能多的国家和地区进行考察。

遵循科学才能打败病毒，国际社会团结才能最终战胜疫情。自新冠疫情发生以来，中国始终本着开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作，体现了高度的国际合作精神。面对依然肆虐的病毒以及尚未揭开面纱的病毒起源真相，世界各国应该携起手来，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体承担应尽的责任和义务。