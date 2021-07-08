“德尔塔”引爆俄罗斯第三波疫情

俄罗斯近日暴发了第三波新冠疫情，短短几天内，日新增确诊病例超过了2.5万。

图为莫斯科一儿童游乐场因疫情暂停开放。本报记者 董映璧摄

◎本报驻俄罗斯记者 董映璧

进入6月后，俄罗斯暴发了第三波新冠疫情，短短几天内，日新增确诊病例超过了2.5万。

俄罗斯疫情防控专家说，由于“德尔塔”变异病毒的急速传播，加上疫苗接种滞后和防控松懈等原因，第三波疫情来势如此凶猛是俄有关部门未曾预料到的。目前，只有提高疫苗接种速度、加强个人预防和取消大规模聚集活动等措施来缓解严重的疫情。

病毒传播速度极快

截至7月6日11时，俄境内新冠病毒总感染人数超过了560万，死亡人数超过13万；最高日新增确诊病例超过2.5万，最高日死亡人数超过了前两波疫情，达697人。疫情重灾区莫斯科总感染人数超过130万，死亡人数超过了2万，最高日新增确诊病例也超过了前两波疫情，多达9000余人，日死亡人数也创疫情以来最高值，达86人。莫斯科市主管社会发展事务的副市长阿纳斯塔西娅·拉科娃称，莫斯科实际感染人数可能是官方公布的2至3倍，超过10%的莫斯科市民已感染过新冠病毒。

同前两波疫情相比，第三波疫情有几个特点。第一，病毒传播速度极快，最初2周时间内感染人数增加一倍，从6月初的8000例左右，增加到6月中的1.7万例。莫斯科的感染速度更快，2周内感染人数增加了2倍，日新增病例从3000左右增加到9000。第二，病毒潜伏期短，患重症人数多。前两波疫情病毒潜伏期大约2周左右，而第三波疫情病毒潜伏期只有4—5天时间。初期病毒感染者几乎没有任何症状，从而导致不易发现被感染，一旦发现患者已进入重症状态。第三，致死率高。第一波疫情的致死率1%左右，第二波疫情的致死率1.5%，而本轮疫情的致死率为2%—3%。

4大原因导致疫情再次暴发

2020年引起俄第一波、第二波疫情的病毒是从意大利传来，而今年的第三波疫情则是由“德尔塔”变异病毒的传播引发的。目前，俄境内超过90%的感染者是由“德尔塔”变异病毒引起的。该病毒潜伏期短，传播能力极强，是原始病毒传播能力的2倍。俄专家说，抵抗“德尔塔”变异病毒需要的抗体是以前的2倍，同时，在前两波疫情中积累的一些治疗新冠肺炎的方法对“德尔塔”变异病毒感染者效果差，这也是导致致死率升高的原因之一。

世界上能研发和生产新冠疫苗的国家只有几个，俄罗斯是其中之一。目前，在俄罗斯有腺病毒“卫星-V”疫苗、合成疫苗EpiVacCorona、灭活疫苗Kovivak和“卫星Light”4款疫苗用于紧急接种。年初，俄罗斯就开始了居民大规模疫苗接种工作，但到6月中旬俄全境疫苗接种量只有3500万剂，接种数占总人口的10%。莫斯科人口1400万，只接种了200万剂疫苗。调查表明，超过40%的俄民众不愿接种疫苗，原因有三点： 由于疫苗的研发时间很短，民众不相信疫苗的可靠性；有相当一部分民众认为自己已经被感染过，就不需要接种疫苗；还有一部分人不相信新冠病毒的存在或者只当流感对待。

第二波疫情期间，俄政府采取了老年人居家隔离，餐馆、影剧院和学校关闭，许多中小企业停工，暂停旅游、交通出行以及大型集会活动等措施。这些措施大大地遏制了疫情的蔓延，至5月初，全俄境内单日新增病例下降了70%。之后，居家隔离政策解除，餐馆、酒吧、影剧院开放，企业和个人的卫生防护措施也不再严格要求执行，比如佩戴口罩和手套、公共场所消毒等措施也消失了，疫情防控松懈。

此外，5月后，夏季来临，俄民众纷纷外出度假旅游，一时间俄境内的度假胜地满员，去国外旅游的人也大增。虽然政府要求在旅游和度假中采取严格疫情防控措施，但很多地方的做法没有到位或者流于形式，导致感染大大增加。

政府多措施提高疫苗接种量

面对疫苗接种过低的现状，俄中央和地方政府正在采取各种措施。

第一，推广疫苗加强针。俄有关部门发现，接种疫苗半年或者一年后抗体水平大大降低，需要再次接种疫苗，或者接种疫苗加强针，以保持和提高抗体水平。

第二，建议感染过新冠的民众也要接种疫苗。以前认为感染过新冠并已治愈的人半年内不需接种疫苗。但目前研究发现，这些人感染后产生的抗体只适应原始病毒，对“德尔塔”变异病毒的效果不佳。

第三，各地方或者机构自己决定是否强制接种疫苗。俄中央政府规定不强制民众接种疫苗，但各州或各机构可根据疫情制定相应政策。目前已有10多个地方州和机构实行疫苗强制接种政策，还有些机构规定公司员工都要接种疫苗。

第四，对特定项目实行“二维码”制度以促进民众接种疫苗。比如莫斯科市从6月28日起全市餐饮业只接待持有“二维码”的客人，有些旅游酒店也只接待持有“二维码”的客人。而只有接种过新冠疫苗、6个月内感染过新冠病毒或者提供新冠病毒核酸检测阴性结果的人可以获得“二维码”。