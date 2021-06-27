国产疫苗对“德尔塔”有防护作用

目前广东的本地疫情形势该如何判断？在应对新冠病毒“德尔塔”（Delta）株在国内的首次社区传播，广东有哪些成功经验？下一阶段，广东该如何做好疫情防控？6月25日，中国工程院院士钟南山接受媒体采访，对广东本地疫情作出最新研判。

钟南山认为，广东省防控新冠病毒“德尔塔”株在国内首次社区传播中，取得了阶段性重大成果。广东积累的经验，将对全国疫情防控产生帮助。

“德尔塔”毒株病毒载量高、潜伏期短、转阴时间长

钟南山表示，深圳的“德尔塔”变异株与广州的“德尔塔”变异株突变位点不同，是不同的来源。广州的这次疫情可以说已经得到了有效控制，但深圳还没有真正得到有效控制，需要高度警惕向周边社区外溢并进一步向外地、外省的扩散风险，以及在学校范围内引起传播的风险。

钟南山介绍，“德尔塔”毒株感染者体内病毒载量比普通株感染者高100倍。同时，“德尔塔”毒株在身体内的潜伏期比较短，约为1-3天。而去年疫情中的新冠病毒潜伏期平均3-7天。另外，“德尔塔”毒株在体内转阴的时间也比较长。从此次广州来看，感染者体内病毒转阴的时间一般为13-15天，少数可达20天以上，远长于普通株的7~9天。

“因为感染者病毒载量高，‘德尔塔’毒株传染性比普通株高1倍。在疫情早期，10天内发生了5代的传播，传播指数达4.04-5.0。钟南山表示，按照这样的指数，要是没有采取有效措施的话，根据模型预测，同一时期广州大概会有730万人被感染。”钟南山说。

经过多次调整防控方案，6月19日以来，广州社区没有新发感染，从疫情开始到实现连续“零新增”，时间不到1个月。钟南山判断，此次广州疫情，我国在应对“德尔塔”毒株在社区传播的第一阶段战役中取得了阶段性的重大成果。

重新定义密接，首次建立“黄码”制度

钟南山指出，5月21日接到报告后，当天下午，广州就锁定了感染来源，给所有病例都做了毒株的基因检测，这个是其他地方没做到的。基因检测显示病例都是首例感染的那个阿婆传染的，传播链很清楚。钟南山认为，基因测序给疫情发展趋势和如何管控提供了非常清晰的数据支撑。

钟南山进一步表示，“德尔塔”毒株病毒载量高，感染者呼出来病毒浓度大，传染强度有所增强，所以过去的密接概念已经不适用了。过去是感染者发病前两天的家人、同办公室的同事，在1米之内一同吃饭、开会的人，属于密切接触者。就“德尔塔”变异株而言，在同一个空间、同一单位、同一建筑与感染者发病前4天曾经相处的，都是密接者。因为概念的改变，广州分级制定了封闭、封控等不同的管控模式。

同时，广东首次在全国建立了“黄码”制度,通过通信大数据，调取曾去过重点区域的人的行动轨迹并赋予黄码，与公安部门密切配合。黄码人员必须在24小时内完成核酸检测，结合“三天两检”“七天三检”等措施，一定意义上可以实现更加精准监控。通过以上措施，在广州传播链的167例病例中，主动搜索出没有症状的有53例，占31.7%。这是很重要创新，很有针对性，这让疫情很快得到了控制。

钟南山认为，有效控制不等同于长期社区零病例。在管控范围内，偶然有一两例患者出现，也还是有效控制，并不是全部都是零才叫有效控制。钟南山特别强调，要高度警惕在管控区域以外出现病例。

钟南山建议，由于“德尔塔”毒株的感染强度极高，医院的发热门诊要加强管控措施。现在全国大多数大城市包括广州的医院真正符合设置规范的发热门诊并不多。钟南山说，大多数市中心的医院很难做到发热门诊建筑间隔20米，所以要加强物理隔断，比如发热门诊要负压、不要有窗户，选址相对独立，注意选下风向的位置，与普通门诊不同出入口等。

钟南山指出，深圳和广州接纳了全国近80%的国际入境人员，境外输入疫情可能还会出现。据了解，广州市政府正计划建立一个占地25万平方米的“广州国际健康驿站”，共设置5000个独立房间，严格按照隔离规范设置，用来接纳入境隔离人员。

加大疫苗接种力度，建立群体免疫迫在眉睫

钟南山表示，现在全世界都面临着新冠病毒“德尔塔”株的流行，疫情防控和经济恢复，这两方面必须要建立一个新的平衡。除了严格遵守群防群控措施，还要尽快推进疫苗接种，建立群体免疫。从以色列、美国、英国的情况来看，疫苗接种后，病毒感染率明显降低，所以建立群体免疫迫在眉睫。

钟南山告诉记者，从实验室的结果来看，国内最常用的三种疫苗对“德尔塔”毒株是有防护作用的。广州通过观察感染者及密接者的疫苗接种效果发现，完成全程免疫接种的预防效果明显，预防密接接触者感染的效果为69%，预防发展为肺炎的效果为73%，预防重症效果达95%以上。广东省的数据显示，接种了两剂疫苗的密接者，疫苗对预防发病的保护力近60%，预防肺炎的保护力近80%，没有患者转为重症和危重症。

据了解，目前印度有新冠病毒的各种毒株，就像一个混合器，要是没有采取很有力的措施的话，病毒可能不断产生变异，病毒传播得越多，突变机会也越大。因此，各国都要尽量阻断新冠病毒的传播。

钟南山说，不管是实验室结果还是真实世界的第一手资料，都说明现在我们国产最常用的疫苗对“德尔塔”毒株是有效的，所以很明确地说，应该打疫苗。疫苗的保护率70%，这就需要80%以上的人群接种才能建立免疫，目前还有差距，要加大疫苗的接种力度。

钟南山建议，要针对变异毒株研发相应的疫苗。“我们鼓励各个类型的疫苗都要开发针对‘德尔塔’毒株的疫苗，看哪种有更强的保护性。工艺都是成熟的，把抗原改一改，不会很困难。”

由于绝大多数的新冠病毒潜伏期还不长，钟南山建议，继续实行“14+7”隔离观察时间，在此基础上，加强来自高危国家的入境人员在隔离时间内的健康监测频率。

最后，钟南山预计内地与香港恢复通关会比较快，应该在7月份能够有限通关，因为最近香港没有出现社区传播，疫情控制得比较好。至于国际的话，目前没法预测。“一隅不安，举世皆危”，钟南山表示，要是其他国家疫情控制不好，永远也打开不了国门。我希望能依靠联合国、世界卫生组织的力量，实现疫苗共享，只有多方共同努力才可以恢复正常的国际交流。