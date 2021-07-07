近期有媒体调查发现，不少社交、出行、生活服务类APP存在与自身主要业务毫不相干的借贷功能，并以低息、红包等作为噱头引导用户开户。APP“借钱”满天飞背后的金融风险不容小觑。

部分APP中的借贷功能以低息为噱头吸引用户，但实际上却埋着高息的“深坑”，其综合年化利率水平高得吓人。而且，一些APP平台采用诱导的方式推广借贷功能，一些风险意识不足、消费自控力较差的人就存在过度借贷的可能，由此给一些承贷者及其家庭带来沉重的经济负担，甚至酿成悲剧。此外，借贷功能还极易侵害用户个人信息安全。有关部门此前曾通报指出，84款APP违法违规收集个人信息，其中半数以上都具备金融功能，这些APP存在非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的问题。

有鉴于此，对APP借贷监管亟待加强。一方面，应持续加强对手机APP开设借贷功能现象的监管，从严管理权限入口关，作出更加精准的规范约束。另一方面，相关部门应加强对有关平台的指导，在对用户的申请审核、贷款用途和流向的监管上更加严格。同时，行业监管部门要定期在校园、社区等场所开展金融知识的普及教育，培养更多人形成良好的金融素养，增强抵抗金融风险的意识，避免被所谓的“轻松借钱”误导。（刘长伟）