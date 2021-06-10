医美金融服务应明码标价不诱导

新华社电 昨日，中国互联网金融协会发布关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议。倡议内容包括，金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。

近几年，随着医疗美容行业的发展，金融机构、小贷公司等纷纷推出“医美分期”等消费金融产品，但新生事物的诞生也滋生了行业乱象，不少消费者在营销机构的诱骗下，莫名背上了贷款，“整形贷”“美容贷”“医美传销”等医疗诈骗案件不断发生。

6月9日，中国互联网金融协会发布了《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》，对于行业中存在的“诱导消费者过度借贷”“强行搭售无关产品和服务”“相关金融产品和服务息费不透明且定价过高”等现象，提出了八点倡议。

其中，金融机构及其第三方合作机构向消费者推介医疗美容相关金融产品和服务产品时，应明示年化综合成本等基本信息，应承诺不诱导消费者过度消费或接受超出其风险认知和还款能力的借贷。

近年来，我国医疗美容行业快速发展，部分金融机构积极和第三方医疗美容机构合作，推出“医美分期”“医美贷”等相关金融产品和服务，为消费者获取医疗美容服务提供了便利。

然而，作为新生事物，此类产品和服务也出现了与不合规甚至非法医疗美容机构合作、诱导消费者过度借贷、第三方合作机构强行搭售无关产品和服务、相关金融产品和服务息费不透明且定价过高等乱象。

为此，中国互金协会呼吁各会员单位共同发起倡议：金融机构应当选择证照齐全、依法合规经营的第三方医疗美容机构合作，并建立相关机制对其合法合规性进行定期评估，如存在违法违规行为，应立即停止合作。

金融机构在提供医疗美容相关金融产品和服务时，还应按照适当性原则，充分评估消费者的还款能力。针对大学生消费者，金融机构应当严格遵循金融监管部门关于大学生消费贷款的相关规定。

此外，倡议内容还包括，金融机构及其第三方合作机构承诺不采用虚假、引人误解或者诱导性宣传等不正当方式，诱导消费者过度消费或接受超出其风险认知和还款能力的借贷；向消费者推介产品时，应明示贷款主体、年化综合成本、还本付息安排、违约责任、逾期清收以及咨询投诉渠道基本信息。