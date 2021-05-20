索权App整改要“真改”

近日，工信部通报下架了90款App。可是奇怪的事情发生了，部分App依然可正常下载使用。此外，部分App索权依然我行我素，甚至索要人脸信息等，否则就别用。

5月13日，工信部在通报中还特别提到，发现天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉5家企业在App不同版本中反复出现同类问题，予以直接下架处理。然而，到了5月18日，媒体披露，记者在某应用商店搜索“天涯”“大麦”“脉脉”“途牛”“VIP陪练”等，都可以搜索到，并可正常下载使用。而且，一些被通报下架的App还可以在其官网找到下载通道，其中就有脉脉、大麦、途牛、天涯等官网。

整改当然要“真改”，首要的就是迅速整改。否则，拖来拖去，积弊依旧，岂不是浪费各方面资源？可“被点名者”偏偏对此置若罔闻，不排除因贪恋既得利益的滋味而舍不得丢弃的可能性。然而，市场在发展，需求在升级。随着日常生活与各类App深度“绑定”，公众更需要“安心用”“放心用”的App。那些违规收集用户信息的App，必将失去用户的信赖。别忘了，消费者可以“用脚投票”。

良法是善治的前提。有了良法，还需善治。而归根结底，善治需要长效机制充分发挥作用。今年3月，国家有关部门明确了39种常见类型App的必要个人信息范围，5月1日起正式实施。然而，媒体发现，App各种违规情况五花八门。至于App过度索权的问题，只要用户不同意授权，App就会立刻退出或无法正常使用。现实情况在提醒我们，各方要严格对照法律法规的要求，切实履行社会责任，完善内部治理机制，加大制度创新力度，共同守好用户个人信息安全的防线。尤其是应用商店、数字中介服务商，理应扮演好“守门人”的角色，严把App上线的安全审核关口。否则，这些主体不作为、慢作为，便会影响互联网生态的可持续发展。

众所周知，在App的产业生态中，治理的主体多、链条长。App侵犯用户权益，牵涉产品开发者、运营者、下载平台、设备及操作系统制造者等多方主体。这意味着，治理App，一方面需要广大消费者的参与，另一方面需要运用先进技术，实施全链条监管。尤其对屡次违规者和严重失信者，监管部门必须给予果断处置、严肃惩戒，撕破其“马甲”，令其在市场上站不住脚跟。消费者也要擦亮眼睛，增强辨别的意识，勇于对违规App说“不”。（杨博）