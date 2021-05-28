影响生长和大脑发育……儿童肥胖危害多 饮食要注意这些



制图：孙红丽

编者按：近年来，由于儿童青少年膳食结构及生活方式发生深刻变化，加之课业负担重、电子产品普及等因素，儿童青少年营养不均衡、身体活动不足现象广泛存在，超重肥胖率呈现快速上升趋势。儿童肥胖的具体危害有哪些？对于已经有孩子的家庭，在儿童肥胖预防方面，日常膳食摄入和饮食行为方面有哪些需要注意？

儿童肥胖的具体危害

中国疾控中心营养与健康所研究员刘爱玲表示，肥胖对于儿童的健康危害还是很大的，它不仅影响儿童个体的生长发育和身心健康，还对家庭和社会的发展造成危害。

对于儿童个体的健康可以分为以下四个方面：

一是会影响儿童的生长发育。肥胖会对多个器官和系统造成一些危害，比如骨骼、肌肉系统，因为过重的体重会对骨骼和肌肉产生比较大的压力，容易造成关节、骨骼、肌肉损害。肥胖还会影响儿童的生殖系统和内分泌系统，造成他们的青春期发育提前，严重的话还可能导致性早熟。

二是会影响儿童的大脑和智力发育。有大量研究表明，肥胖孩子的智力水平是显著低于体重正常的孩子的，而且肥胖的程度越重，对认知和智力的影响越大。

三是会影响儿童运动能力和运动的发展。肥胖孩子的肺活量是比较低的，他们的身体素质，如耐力、爆发力、柔韧性，都明显低于正常体重的孩子。

四是对孩子的心理的影响。肥胖孩子往往出现一些心理问题，比如他们比较压抑自我，容易过度自卑，比较孤僻。

“孩子小时候胖，长大之后往往也是胖的。”刘爱玲表示，这样就会增加成年期慢性疾病患病率，比如冠心病、脑卒中、糖尿病、癌症等，从而影响其一生的健康、寿命和生活质量。肥胖对孩子身心健康的危害还会使家庭和社会的经济负担增高，这种危害会限制孩子潜能的发展，长大之后的劳动生产率会下降，所以，对家庭以及整个国民素质的提高和经济、社会的长久发展都是不利的。

儿童肥胖受哪些方面影响？

哪些原因造成了孩子的肥胖呢？刘爱玲说，遗传因素在肥胖的发生比例中大约占40%-70%。基因在短时间内很难发生较大的变化，所以近几十年来，儿童肥胖快速上升的趋势不是由于基因变化，而是环境因素造成的。

“环境因素中对孩子肥胖影响最大的是个体因素。”刘爱玲指出，个体因素中的致胖因素包括孩子膳食结构不合理，经常吃一些能量比较高的食物，脂肪供能过高，也会导致能量摄入增加，从而增加肥胖的风险。除此之外，孩子经常不吃早饭或者早饭的种类比较少、营养质量比较差；经常吃一些高油、高糖的零食；常喝含糖饮料；经常在外面就餐，或者常点外卖；暴饮暴食等不健康的行为，也会增加肥胖发生的风险。

刘爱玲进一步解释说，肥胖的发生是因为能量摄入和消耗不平衡。相对于孩子能量摄入过多，现在的孩子能量消耗呈现下降或者减少的趋势。孩子平常身体活动少，看电视、玩手机，静态时间在增加，这样的状况导致儿童青少年的能量消耗比较少，增加了肥胖的风险。

防肥胖，饮食要注意

在孩子的饮食方面，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生建议：

一、规律进餐。吃好早餐，早餐提供的能量应该占全天能量的25%-30%，午餐占30%-40%，晚餐大致也如此。还要注意食物品种的多样化，《中国居民膳食指南》提出，一天最好能摄入12种不同种类的食物，包括谷类食物、动物性食物、蔬菜水果、奶、豆制品、坚果等。

二、尽可能在家里吃饭，少在外就餐。家庭饮食相对来说更为健康，有些家长把西式快餐当作奖励或者惩罚孩子的一种手段，这是不可取的，会影响孩子的正常饮食行为。

三、就餐时要营造一个轻松愉快的氛围。特别是让孩子能专注吃饭，千万不要让孩子边吃饭边看手机或者边看电视，这会影响到孩子的食物消化吸收。

四、注意食物的烹饪方式。食物尽可能不要用油炸，油炸的方式往往会增加食物中能量的含量，用蒸、煮、炖的形式为佳。

五、要保证孩子对谷类食物的摄入，特别是全谷物。全谷物没有经过过度加工，保留了膳食纤维和孩子生长发育所需要的维生素、矿物质营养素，有利于孩子健康生长。

六、可以适当、适量地让孩子吃零食。零食提供的能量最好不要超过全天总能量的10%，选择零食的时候要选择不同的种类、品种，比如可以选择奶制品、水果、坚果。吃零食的时间最好在两餐之间，而不是接近正餐的时候，避免影响孩子的食欲。要减少和限制含糖饮料的摄入。最好不让孩子喝含糖饮料或者少喝，如果孩子想喝饮料，可以喝清淡饮料。（综合中国疾病预防控制中心 中国青年报）