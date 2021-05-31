何为全谷物 四分之三的消费者说不清

近日，科信食品与健康信息交流中心开展专项调查，揭示了中国消费者对全谷物的认知状况。该调查共计获得5259份有效问卷，以20-39岁成年人为主。尽管大多数消费者认为全谷物比精制谷物更营养、更健康，但仅有24.6%的消费者能够说清楚什么是全谷物。同时，95%的消费者对全谷物的营养价值认识不全面，仅有不足15%的消费者知道每天该吃多少全谷物。

对此，中国疾病与预防控制中心营养与健康所所长丁钢强建议，未来还需要加强全谷物相关的科学传播，比如如何区分全谷物和全谷物食品。

谷物可分为精制谷物和全谷物

“五谷为养”，谷物是重要的膳食组成部分，是人体既经济又重要的能量来源。根据加工程度不同，谷物可分为精制谷物和全谷物，其中全谷物的特点是保留了谷物的胚乳、胚芽和麸皮，且相对比例与完整谷物相同。它既可以是完整的谷物籽粒，也可以是碾磨、粉碎、压片等简单处理后的产品。和精制谷物相比，全谷物可提供更多的B族维生素、维生素E、矿物质和植物化学物质，还可提供丰富的膳食纤维。

目前市售全谷物食品主要包括早餐麦片、全麦面包等形式，其消费者认知度分别达到70%和83%。从饮食习惯来看，78%消费者是通过早餐吃全谷物。

全谷物四大健康益处最受认可

调查显示，几乎所有消费者都认为全谷物有健康益处，其中消费者认可度最高的包括改善便秘、有助于减肥、降低糖尿病风险及降低心脏病风险。国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员谭斌认为，目前，我国人群肥胖率及营养相关慢性疾病的发病率逐年攀升，要逐步倡导消费者食用全谷物食品，让全谷物的消费成为一种健康的生活方式，提升消费者健康水平。

《中国居民膳食指南》建议日常饮食要以谷物为主，其中每天摄入全谷物、杂豆类食物50克-150克。然而我国超过80%的成年人全谷物摄入严重不足，男性仅13.9克/天，女性仅14.6克/天。大量食用精制谷物不仅不利于健康，还会造成很大的食物损失和浪费。

仅有不到一成消费者每天食用全谷物

在全谷物消费方面，消费者并未做到“知行合一”。数据显示，78%的消费者认为自己对全谷物有所了解，且认为健康成人也应该每天吃全谷物。但只有不到一成（9.15%）消费者能够做到每天都吃全谷物，而能吃到膳食指南推荐量的更只有5.84%。

农业农村部食物与营养发展研究所首席科学家王靖认为，我国消费者食用全谷物的习惯还需培养，应该通过多种途径和形式倡导消费者增加全谷物摄入。

此外，全谷物口感不佳、烹饪麻烦是阻碍消费者购买全谷物的主要原因。市售全谷物食品种类繁多，但公众在购买时存在一定程度的“选择困难”。消费者希望有更多全谷物选择，同时也期待了解更多有关全谷物的科学。另外，65%的消费者期望在宣传全谷物时可以基于科学证据，不要夸大功效。

仅通过食品包装判断是否全谷物

容易受误导

营养价值高、有益健康是促使消费者购买全谷物产品的主要因素。但调查发现，相当一部分消费者不知道如何选择全谷物。73%的消费者只是通过食品包装上是否有“全谷物”“全麦”“膳食纤维”等文字或图标，来判断是否是全谷物食品，很容易受到误导。

不过，国际上对全谷物食品也没有统一的定义，一些产品可能存在误导宣传等问题，部分消费者购买的“全谷物食品”可能实际上主要是精制谷物。中国农业科学院农产品加工所郭波莉研究员认为，应当从法规标准角度对全谷物食品进一步规范，以促进市场健康发展，同时便于消费者选择合适的全谷物食品。

中国工程院院士陈君石指出，老百姓对全谷物的健康益处非常期待，但到底什么是全谷物、如何选择全谷物是他们的一大困扰，所以更加明确的标签标识是目前需要重点考虑的。

对此，科信食品与健康信息交流中心主任钟凯认为：“从健康角度和节约粮食角度，鼓励消费者多食用全谷物和全谷物食品是未来的发展方向，但要真正让消费者和行业双赢，必须以科学为基础规范行业发展和引导消费者的选择。”

文/魏世平