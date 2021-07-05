经常感到心慌？小心房颤这个“沉默的杀手”

什么是房颤？发病时有哪些信号？又该如何治疗？对于这些问题，首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师王云龙做出解答。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科主任医师王云龙

房颤危害严重 谨防脑卒中

“房颤全称叫做心房颤动，就是指规则有序的心房活动丧失了，取而代之是无序杂乱的颤动波，是心房比较严重的电紊乱。”王云龙解释，如果感觉心慌、心跳快而且不规则，或者自测脉搏跳动不规整，这种情况都有可能是房颤发作，有必要去医院进行进一步检查。同时他还提到，部分房颤没有症状，称为“无症状性房颤”或“沉默性房颤”。因为患者没有症状，从而忽视了就医、就诊，这种情况危害性更大。而预防“无症状房颤”的发生，最主要的方法是进行体检，通过体检中的心电图项目，可以诊断出心脏相关心率失常或者是紊乱。王云龙建议网友特别是30岁以上的人每年做一次体检。

说起房颤的主要危害，王云龙表示，除了病人感觉心慌、心悸、胸闷、头晕、尿频，还有乏力，体力活动下降等症状外，这也是心脏功能受损的一个标志。他强调，要警惕房颤引起的栓塞，即血栓脱落在大脑里形成的脑中风，也称脑卒中。这种房颤血栓脱落引起的症状往往比较重，梗死面积更大，更容易出现半身不遂、视觉或言语障碍、以及吞咽困难和其他一系列并发症。

脑卒中通常为终身性疾患，不仅严重影响患者的身体健康，降低其生活质量，而且持续性的医疗费用也会给患者、个人和家庭带来沉重负担。如何减少房颤引起的脑卒中？减少脑卒中发生，王云龙认为，最好是消除房颤。因为没有房颤，就没有卒中风险。

王云龙介绍，消除房颤的方法有两种，一是药物治疗，二是手术治疗。药物治疗是服用抗凝药物来稀释血液，让左心房不长血栓，但需要终身服药；手术治疗则主要是通过射频消融和左心耳封堵、切除手术等方式来达到消除房颤目的。

预防治疗相结合 倡导尽早治疗

王云龙还向公众分享了目前的四种治疗理念：首先，预防和治疗相结合，控制住患者高血压、糖尿病、肥胖、饮酒、呼吸睡眠暂停，以及肾功能不全等危险因素，可以大大减少房颤发作的频率；其次，医院通过“CHA2DS2-VASc”评分，找出高危病人，进行抗凝治疗，减少脑梗卒中；再次，医院在患者房颤处于阵发阶段时就进行阻断转化治疗，防止转变为持续房颤；最后，通过射频消融技术，使患者手术的成功率，有效性及安全性明显提高。

对于复杂心率失常射频消融技术的经验，王云龙认为，射频消融术作为房颤的首选非药物治疗方式，在改善房颤患者症状、维持窦性心律、减少住院率等方面明显优于药物治疗，且显著降低所有年龄组患者房颤的复发风险，从而让患者获得更好的生活质量。他提到目前国内国外此手术发展迅速，每年有10万病人接受射频消融治疗，其有效性和安全性是为大家所公认的。

治疗房颤，除医院要具备先进的治疗方式外，更需要患者加强对疾病的了解，配合医生采取正确的方式积极治疗。王云龙希望，子女们要更多的关心父母健康，预防和早发现房颤，如有发现类似病症，应尽早到医院心内科检查。