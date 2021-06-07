专家：房颤多见于有基础病者 吸烟肥胖熬夜均可诱发

“房颤疾病的表现症状因人而异。如果大家出现心慌、心悸、胸闷、脉搏跳动不规则等症状，要意识到可能是心房发生了颤动，此时患者应及时到医院进行检查，以便诊断自身是否患有房颤。”近日，在“护心爱脑 健康一生”2021中国房颤日特别策划主题活动现场，中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰发出提醒。

中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰

心房颤动，简称房颤，被称为影响人类健康的“隐形杀手”。据介绍，房颤极易引发脑卒中，然而，大多数人对房颤的认知仍较浅显，提高公众对房颤的认知度，已成当务之急。

哪些人容易得房颤？姚焰指出，房颤多见于患有高血压、冠心病、糖尿病等基础疾病人群。此外，年龄、遗传等不可调控因素及吸烟、肥胖、阻塞性睡眠障碍等可调控因素均可诱发房颤。

“在现实生活中，大部分房颤患者直至出现卒中，才发现自己患有房颤，但肢体活动障碍已经不可逆转，此时，患者的治疗成本会大大提高，预后也会受到影响。”姚焰表示，房颤的早筛早查并不复杂，多数人房颤发作时会有心慌不适的表现，有症状时到医院做一个心电图就能确诊，或者还可以在身上戴一个24小时动态心电图（Holter），持续对心跳进行监测。此外，有一些人房颤发作时没有特别的症状，这些患者很可能在出现心衰或者脑梗塞等其他严重症状就诊时，才发现自己患有房颤。

姚焰表示，对于房颤患者的规范治疗，目前医学界通常采取以下几种手段：一是借助药物，这是最基本的治疗方式；二是射频消融，这是近年来房颤治疗史上的一个革命性的治疗策略，它能够显著降低房颤的复发风险；三是封堵术，主要针对药物无法控制病情、中风风险高的患者，但需要强调的是，采用该种治疗方式前，务必要对患者进行严格的风险评估。

“上世纪 90 年代是我国心律失常临床治疗的爆发式发展时代。例如，在引进导管消融新技术后，我国医疗工作者继续进行探索创新，最终取得了令人瞩目的成果。目前，我国导管射频消融术治疗阵发性房颤成功率高达90%，处于世界先进水平。”姚焰介绍道。

同时，姚焰强调，对于任何疾病而言，治疗其实是下策，最好是防患于未然。他说：“高血压、冠心病、心衰、糖尿病等都可诱发心律失常，因此，患有上述疾病的人群，要加强对基础疾病的管控，积极治疗原发病。此外，一般人尤其是中青年人，要想预防房颤的话，特别要注意酗酒问题。相关研究表明：饮酒是导致房颤的直接原因之一，而且酗酒的确诊患者，消融治疗效果会相对较差。”

姚焰建议，大家要重视房颤的预防，在日常生活中要养成良好的生活方式，例如饮食均衡、减少糖分摄入、避免熬夜、加强锻炼等，这将有助于保持心血管系统的稳定运行，降低房颤等疾病的发病率。除此之外，我们要定期进行体检，及时了解自身的健康状况。此外，相关部门应加强宣传，呼吁全社会重视房颤的危害，提高房颤的诊断率和治疗率，减轻房颤引发卒中的危害，从而减轻社会经济负担。