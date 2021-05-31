直播预告：认识房颤预防中风

对于普通人来说，可能认为“房颤”和“脑卒中”是两个不相关的疾病，并不明白其中的因果关系。一般来说，心房发生颤动后，心房收缩功能就会减弱，心房中的血液无法被完全泵出，瘀滞在心房内，逐渐结成块、形成血栓。血栓一旦脱落，就会随着血流进入脑部血管，很容易堵塞血管，阻断脑部供血，导致脑卒中具有高致残率、高病死率以及高复发率的特点。

6月2日（周三）15:00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请浙江大学附属邵逸夫医院心血管内科主任医师、教授蒋晨阳进行视频直播，给大家科普房颤防治的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

蒋晨阳，浙江大学医学院附属邵逸夫医院心内科主任医师、教授、医学博士、博士生导师。中国心律学会常委，浙江省心电生理与起搏分会副主委，中国生物医学工程学会心律分会常委，中华医学会心脏起搏与电生理分会学组委员，中华医学会心血管病分会心电生理与起搏学组委员；中国房颤工作组委员，中国左心耳封堵工作委员会委员，浙江省生物医学工程学会心律分会委员。

擅长：心脏电生理基础研究及介入手术，尤其是心房颤动的射频消融治疗。

心房颤动（简称房颤）是最常见的持续性心律失常。随着年龄增长房颤的发生率不断增加，75岁以上人群可达10%。房颤时心房激动的频率达300～600次/分，心跳频率往往快而且不规则，有时候可达100～160次/分，不仅比正常人心跳快得多，而且绝对不整齐，心房失去有效的收缩功能。房颤患病率还与冠心病、高血压病和心力衰竭等疾病有密切关系。

抗凝治疗是预防房颤病人血栓形成和栓塞的必要手段，房颤病人如果有下列情况，应当进行抗凝治疗：年龄≥65岁；以前有过脑卒中病史或者短暂脑缺血发作；充血性心力衰竭；高血压；糖尿病；冠心病；左心房扩大；超声心动图发现左心房血栓。抗凝治疗一定要有专科医生指导，抗凝过度可能导致出血，抗凝强度不够则没有预防作用。

房颤时如果不能恢复窦性心律，可以应用抗凝药物预防血栓形成和脑卒中的发生。脑卒中是房颤最大的危害之一，非瓣膜病性房颤病人脑卒中发生率是正常人的5.6倍，瓣膜病房颤脑卒中发生率是正常人的17.6倍；而且房颤引起的脑卒中后果更为严重。对于某些疾病如甲亢、急性酒精中毒、药物所致的房颤，在祛除病因之后，房颤可能自行消失。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。

人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。