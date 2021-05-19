“医路相伴”房颤疾病科普公益传播项目启动

由北京白求恩公益基金会主办、强生医疗支持，“人民好医生”客户端推出“医路相伴——房颤疾病科普公益传播项目”，从5月19日起将邀请全国心脑血管领域权威专家，通过十期的直播科普，为公众传递心血管疾病的科学防治知识，提高全民对房颤、卒中等心脑疾病的认知水平。

房颤作为一种常见的心血管疾病，其发病率会随着人的年龄增加而升高。房颤患者面临的最大风险就是脑卒中，总体发生风险是无房颤人群的三至五倍。因此，如何通过对房颤患者进行干预，防止脑卒中的发生尤为重要。本次房颤疾病科普公益直播将围绕如房颤节律控制、房颤的危害与治疗、日常生活中心脑血管患者如何进行自我管理、如何预防卒中的发生等公众关心的话题，以医生在线公益直播答疑的形式，为公众提供健康咨询。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管疾病临床医学研究中心主任、中华医学会心血管病学分会候任主任委员马长生表示，房颤是脑卒中发病的重要原因。节律控制通过恢复并长期维持窦性心律可以缓解症状、预防心力衰竭、改善生活质量，甚至有可能减少卒中发生，改善疾病预后。节律控制必将使越来越多的房颤患者获益，这无疑是房颤治疗策略的重要转折。因此，心房颤动的治疗进入节律控制时代。

然而大多数老百姓对于房颤的知晓度较低，对房颤和脑卒中这两种疾病的关联缺乏一定的认知。国家心血管病中心房颤质控副组长、中国医学科学院阜外医院心律失常中心副主任、心律失常一病区主任姚焰提出，开展房颤科普系列直播，大力普及房颤和脑卒中的紧密关联性很有必要。这既能为房颤病人尽早地排除脑卒中风险，同时为脑卒中病人解决房颤的病根，大大降低患者的术前检查及治疗费用，并减轻患者的痛苦，降低疾病对患者生活和生命的危害。

在现实生活中，大部分房颤患者直至出现卒中，才发现房颤，但肢体活动障碍已不可逆转，这与房颤起病隐匿有关。房颤患者可能表现为头晕、心悸、胸闷，且有1/3 的房颤患者无症状出现。因此，房颤患者的教育以及筛查非常重要。通过本次房颤疾病科普公益直播，公众可以详细了解到房颤的早期症状，以及出现症状后如何及时进行检查。提升公众对于房颤的认知，有助于在广大人群中树立“早发现、早诊断、早治疗”的观念。

“房颤治疗越早，治愈的几率越大，患者获益也越多。射频消融手术是一种微创导管技术，它通过穿刺，将圆珠笔芯粗细的导管放置到心脏内，以射频能量‘像修电路’一样治疗心律失常。射频消融术作为房颤的首选非药物治疗方式，在改善房颤患者症状、维持窦性心律、减少住院率等方面明显优于药物治疗，且显著降低所有年龄组患者房颤的复发风险，从而让患者获得更好的生活质量。”上海交通大学附属第一人民医院心内科主任，心脏病急救中心主任刘少稳说。

北京白求恩公益基金会理事长孙志伟则认为，房颤是脑卒中的一大诱因，治愈房颤可以大幅降低脑卒中发生的风险。因此，房颤的防治与脑卒中的防治有着同等重要的意义，是我国实施慢性病综合防控战略的一个重要部分。“未来，北京白求恩公益基金会将继续发挥公益平台作用，促进中国医疗卫生水平，提高国民健康素养和生存质量。我们希望通过公益平台和公益项目，不断推动医疗卫生、科研机构、医药企业、政府部门、新闻媒体与社会组织通力合作，大家共同为实现全民健康贡献力量。“他说。

《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》提出了到2025年心脑血管疾病死亡率下降15%的目标。据了解，为积极助力应对中国心脑健康挑战，强生医疗不仅将先进的医疗产品和技术引入中国并服务到临床一线，使更多患者和家庭获益，还致力于联合多方提升公众对于包括房颤和卒中在内的心血管疾病的认知水平。“我们除加速引入创新医疗产品，更希望集全社会之力，传递科学、正向的疾病预防和诊治知识，让患者对治愈包括房颤和卒中在内的心脑血管疾病抱有信心，为老百姓提供全方位的健康关爱。“强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦说。