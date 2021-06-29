变了又变 新冠病毒变体“德尔塔”有了加强版

尽管半个多月以来，印度疫情已出现放缓迹象，但新型变异病毒的出现、疫苗接种比例较低、解封带来人员大量流动等因素让印度未来疫情形势仍不容乐观。多名专家警告，印度可能会迎来第三波疫情。

图为6月23日，人们在班加罗尔接受新冠检测。新华社发

与所有病毒一样，新冠病毒自发现以来，其传染力、危险性及其导致的症状随着其不断变异而产生变化。

世界卫生组织（WHO）首席科学家斯瓦米纳坦日前表示，“德尔塔”（δ/B.1.617.2）变异病毒株的传播能力显著增强，正在成为全球主要流行的新冠病毒变异株。目前，“德尔塔”已在全球引起广泛关注。

不过，英国公共卫生部门6月11日首次报告了一种在印度被称为“德尔塔Plus”（B.1.617.2.1/AY.1）的新冠病毒变体。英国公共卫生部门表示，已经在英国至少发现41例“德尔塔Plus”病例。印度卫生部23日表示，在马哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和中央邦3个邦已观察到约40例这种变异病例，但“发病率没有明显增加”。

印度新德里电视台（NDTV）6月25日最新消息称，在中央邦至少确认的7例新冠病毒“德尔塔Plus”变体病例中，2名患者已经死亡。医生说他们没有接种任何疫苗。

“德尔塔Plus”由“德尔塔”突变形成

“德尔塔Plus”变体与最初的“德尔塔”菌株相似，是由于“德尔塔”变体中刺突蛋白突变而形成的，这种新突变名为“K417N”，有助于病毒进入并感染人体细胞。

印度顶级病毒学家沙希德·贾米尔表示，K417N突变位于刺突蛋白的受体结合域内，这种变化值得注意，因为这种突变也存在于首次在南非发现的“贝塔”（β）变体中。

《印度快报》6月24日消息称，“德尔塔Plus”对单克隆抗体混合物具有抗性。

截至目前，全球共享流感数据倡议组织（GISAID）已鉴定出具有K417N突变的“德尔塔”病毒的63个基因组。

英国公共卫生部门报告，截至6月7日，在来自印度的6个样本基因组中发现了“德尔塔Plus”变体。

目前在印度，变体中出现K417N的频率并不高。这类基因序列（的报告）大多来自欧洲、亚洲和美洲。该基因组的最早序列也是今年3月下旬首先在欧洲发现的。

“德尔塔Plus”变体为何引关注

据英国天空电视台6月23日消息，印度在马哈拉施特拉邦发现当地有16例“德尔塔Plus”病例后，已将该菌株列为“令人担忧的变种”。其卫生部也表达了同样的担忧，在一份声明中称：“K417N突变引起了人们的兴趣，因为它也存在于‘贝塔’变体中。据称这种变体具有免疫逃避特性。”

此前也有英国专家表示，“贝塔”变体的K417N突变能帮助病毒躲避中和抗体。这意味着它会降低疫苗和抗体药物的效果，并增加再次感染的风险。

贾米尔称，K417N突变会降低用于治疗新冠肺炎的抗体鸡尾酒疗法的有效性。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）6月24日报道称，由28家实验室组成的“印度冠状病毒基因组联盟”（INSACOG）警告说，“德尔塔Plus”变体具有3个令人担忧的特征：传染性增强、与肺细胞受体的结合更强并可能降低单克隆抗体反应。

印度媒体livemint6月25日报道则称，这种变体具有高度传染性，导致的症状包括干咳、腹泻、发烧、头痛、皮疹、手指和脚趾变色、胸痛和呼吸急促等。印度医学科学研究所负责人兰迪普·古莱里亚此前接受印媒采访时曾表示：“在印度发现的‘德尔塔Plus’变体病毒具有极强的传染性，即使是与患者短暂接触，都可能会被感染。”

疫苗对“德尔塔Plus”有效吗

印度《经济时报》6月24日消息称，数据显示，“德尔塔Plus”变体病毒在印度的流行率仍然很低。到目前为止，“德尔塔”仍是该国的主要变体，尚不能确定“德尔塔Plus”是否会引发印度的第三波疫情。

医学专家说，现在预测现有疫苗对新变种的有效性还为时过早。要确定突变对免疫系统的影响，需要进行详细的研究。英国公共卫生部门上周表示，牛津—阿斯利康和辉瑞两种疫苗都对“德尔塔”变体有效，但对于“德尔塔Plus”的有效性还需更多数据。

目前，印度卫生部已建议发现“德尔塔Plus”的3个邦“立即在各地区和聚集区采取遏制措施，包括防止人群混杂、广泛检测、迅速追踪以及优先接种疫苗”。（实习记者 张佳欣）