国家卫健委：6月25日新增新冠肺炎确诊病例25例 均为境外输入病例

人民网北京6月26日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，均为境外输入病例（四川6例，云南5例，福建4例，广东4例，上海3例，湖南2例，浙江1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者1790人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例389例（其中重症病例11例），无现有疑似病例。累计确诊病例6526例，累计治愈出院病例6137例，无死亡病例。

截至6月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例474例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例86608例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91718例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1056427人，尚在医学观察的密切接触者19057人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者472例（境外输入453例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26427例。其中，香港特别行政区11909例（出院11621例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14465例（出院9650例，死亡610例）。