俄罗斯新冠病毒为自然起源有新证据

据新华社莫斯科8月1日电 俄罗斯科研人员日前报告说，他们分析了新冠病毒的突变情况，结果支持新冠病毒是自然起源的观点。

据塔斯社日前报道，俄罗斯科学院信息传输问题研究所的亚历山大·潘钦等人在美国《同行评议科学杂志》（PeerJ）上撰文说，他们分析了不同国家对新冠病毒基因组测序所得的1000多套数据，发现了1251处碱基突变，其中许多地方的鸟嘌呤被替换为尿嘧啶。

潘钦在媒体上表示，如果蝙蝠是新冠病毒的自然界宿主，那么蝙蝠细胞和新冠病毒能“和平共处”，病毒在蝙蝠体内突变较少。但新冠病毒传染给人后，人体可能发生高水平的氧化应激反应，这种反应会导致病毒基因组中一些地方的鸟嘌呤变为尿嘧啶。

潘钦说，新冠病毒与其他冠状病毒的对比显示，新冠病毒在演化早期的突变情况与自然界中其他冠状病毒相似。新冠病毒在人群中广泛传播后，随着病毒对人体环境的不断适应，以尿嘧啶替换鸟嘌呤的突变概率显著增大。潘钦认为：“这些情况表明新冠病毒是自然起源，在其演化过程中看不到任何人为干预的迹象。”