北京发布养老机构 服务星级评定标准

本报讯（记者 蒋若静）为进一步规范北京市养老机构服务行为，提升养老服务质量，实现与国家标准有效衔接，满足老年人个性化需求，北京市对《养老机构服务质量星级划分与评定》地方标准进行了修订，并于近期正式发布。由于北京市养老机构设施设备和服务项目、服务质量等方面的水平均位于全国前列，该版地方标准不仅补充采纳了最新法律法规对养老机构资质审查方面的要求，在基本要求和申请条件方面相比国家标准也更加细致和严格。

据北京市民政局介绍，本次修订过程中，广泛听取各方面专家的意见建议，充分调研存量养老机构现状，对北京市180余家养老机构进行了问卷调查，在544家养老机构进行了试评价。在此基础上，对原有标准的框架内容、重点事项和关键指标等进行了全面修订，进一步规范了养老机构服务过程中涉及的资质、环境、设施设备、人员素养等方面的要求，形成了符合北京养老机构实际的星级划分与评定指标要求，体现了养老机构规范化建设十几年来的成果。同时，新修订的地方标准与国家标准《养老机构等级划分与评定》在养老机构级别划分、标识管理、评价过程、效果应用等方面也保持了一致性，为北京市与全国统一的养老机构等级划分与评定实现了有效衔接。