美研发测试新冠病毒中和抗体活性新方法

科技日报华盛顿7月21日电 （记者刘海英）美国洛克菲勒大学研究人员21日在《实验医学杂志》上发表研究报告称，他们开发出一种更安全、更快速地测试抗体中和新冠病毒能力的新方法，将伪型和嵌合型病毒作为新冠病毒的替代病毒，来测量中和抗体活性。该方法将帮助科研人员更好地了解患者是否容易受到新冠病毒的再感染，评估实验疫苗的有效性，开发针对新冠病毒的抗体疗法。

被新冠病毒感染的人会产生中和抗体，这些抗体通过与病毒表面的刺突蛋白结合来阻止病毒感染细胞。医生会用纯化的抗体或产生大量抗体的康复患者的血浆来治疗和预防新冠肺炎。现在正处于紧张开发阶段的新冠疫苗也是以必须成功诱导中和抗体产生为有效前提。因此，一个快速、准确的中和抗体活性测试方法，无论是对新冠肺炎治疗，还是对疫苗有效性的评估，都是十分重要的。但目前的测试方法需要花费大量人力，并必须在3级生物实验室中进行才安全，这限制了它们的广泛应用。

在新研究中，洛克菲勒大学研究人员开发出基于人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）和水疱性口炎病毒（VSV）的两种伪型病毒，以及VSV / SARS-CoV-2嵌合型病毒，作为新冠病毒的替代病毒。这些替代病毒同样能够产生新冠病毒刺突蛋白，但使用起来更安全。经过改造后，它们可以产生荧光，能让研究人员更容易地观察病毒感染细胞的进程并检测中和抗体阻断感染过程的能力。

研究人员对使用这些替代病毒检测中和抗体活性的有效性进行了测试。结果显示，这几种替代病毒在检测敏感性方面有细微的差异，但使用每一种病毒测得的结果与使用真正的新冠病毒测得的结果具有很好的相关性。

研究人员表示，使用替代病毒检测新冠病毒中和抗体活性，相对更安全，也更适用于高通量检测，他们的研究为评估疫苗接种或新冠病毒感染产生的中和抗体效力提供了一种新的有效工具。