暑期来临，预防儿童“溺水”家长应该注意这些！



制图：孙红丽

编者按：暑期来临，溺水事故又进入高发季，家长请务必做好科普和监护工作。另外要提醒的是，儿童溺水预防的首要行动是时刻有效看护。当你的孩子在水中时，无论是在泳池中、澡盆里，还是在开放性的水域中，不要自己看书或玩手机，因为溺水随时发生，并且溺水的过程很快。

关于溺水的几个误区

误区一：孩子溺水会扑腾、叫喊。

溺水时无法呼救，溺亡都是悄无声息的。

许多人因为对水的“无知”，导致孩子错失生存机会。一般情况下，人溺水时会紧张，肌肉变得僵硬，喊不出来，根本无法挣扎和呼救，可能是站着不动，或低头在水下保持静止，溺亡都是悄无声息发生的。

误区二：吹气的水上玩具、游泳圈，可以很好地保护水中的孩子。

这是错误的认知。

塑料吹气的水上玩具、游泳圈不是专业用的漂浮装备，而只是一种帮助孩子暂时浮在水面的一种辅助工具，当水流发生变化，或孩子自己没有抓住等，孩子就会发生溺水。常发生的事故是，游泳圈在水的推动下突然翻过孩子的头或是游泳圈突然漏气了，而引发溺水事件。所以，充气的水上玩具、游泳圈只是一种辅助工具而不是专门为救生设计的救生器材。同时，一定要记住的是，没有任何设备可以替代成人的监护。

误区三：溺水只会发生在野外。

溺水除了会发生在河边、池塘、湖、水库等户外，游泳池及家里看似普通的脸盆、浴缸和水池都是孩子溺水的“隐形杀手”。

尤其对于年幼的小孩，水上乐园、小池塘、小溪、水坑等都是危险水域，以及家里的浴盆、浴缸，只要水位没过婴幼儿的高度，都有潜在的危险，洗澡、玩耍时应时刻处于大人的视线范围之内。

另外近年游泳池里发生溺水的案例也特别多，且有增多的趋势。所以即使在正规游泳池，也要有所警惕，做好安全措施，牢记游泳安全做法。

误区四：会游泳的人，就不会发生溺水。

切勿以为自己会游泳，在水中就很安全。

据了解在溺水者当中，有不会游泳的人，也有一些会游泳、水性好的人。会游泳的人，不管大人还是孩子，游泳前应做全身运动，充分活动关节，放松肌肉，还应用少量冷水冲洗一下躯干和四肢，这样可以使身体尽快适应水温，避免出现头晕、心慌、抽筋等现象。游泳遇到意外抽筋、陷入漩涡、被水草缠住等情况，应当一面呼唤他人相助，一面设法自救。常见的是小腿抽筋，这时应做仰泳姿势，用手扳住脚趾，小腿用力前蹬，奋力向浅水区或岸边靠近。

孩子游泳，家长一定要全程陪同！应时刻处于大人的视线范围之内。

发现溺水，科学施救

同伴溺水，切莫贸然下水救人。这一点非常重要，请一定告诉孩子。

如果一起的伙伴发生溺水情况，切莫贸然下水救人。第一时间要大声呼叫，派出一人去寻求大人的帮助（如果有多个同伴在一起的话）。不能手拉手施救！落水者力大无比，稍不留神就会被溺水者拉下水，造成连环溺水的悲剧。（综合教育部、中国疾控中心、江苏疾控中心）

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