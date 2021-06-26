“十四五”我国将进一步改善养老、托育服务基础设施条件

新华社电 国家发展改革委等3部门25日发布《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》，明确到2025年，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断发展和完善普惠托育服务体系。

根据方案，养老服务体系方面，一是建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络，提供失能照护，以及助餐助浴助洁助医助行等服务；二是新建或改扩建公办养老服务机构，提升公办养老服务机构护理能力和消防安全能力，强化对失能失智特困老年人的兜底保障；三是扩大普惠性养老服务供给，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务。

在托育服务体系方面，方案明确，一是新建或利用现有机构设施、空置场地等改扩建，建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能的示范性、综合性托育服务中心项目建设；二是扩大普惠性托育服务供给，支持企事业单位等社会力量举办托育服务机构，支持公办机构发展普惠托育服务，探索发展家庭育儿共享平台、家庭托育点等托育服务新模式新业态。

根据方案，儿童友好城市建设示范，一是支持儿童劳动教育、自然教育、课外实践、科技体验、素质拓展等校外活动场所设施建设；二是支持城市街区、道路、社区，以及学校、医疗机构、公园、图书馆、绿地等公共空间和公共设施适儿化改造等。

方案同时提出，支持党政机关和国有企事业单位所属培训疗养机构转型发展普惠养老项目。对于中央所属培训疗养机构转型项目，可通过完成“先接后交”手续，视同资产承接方已具备项目产权或使用权，组织申报中央预算内投资，各地要加大政策支持和协调推进力度。同时，对于完成资产交接、前期手续完备、符合中央预算内投资相关要求的地方所属培训疗养机构转型项目，成熟一批、储备一批，积极纳入支持范围。