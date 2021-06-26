夏季易腹泻，这四类易感人群需格外注意预防！

制图：张文婷

冷饮的冰凉、烧烤的豪爽，火锅的辛辣，除了让大家享受夏季的畅快外，还带来了腹泻的风险。夏季是感染性腹泻的高发季，北京市疾控中心表示，近期北京市腹泻病例有所增加，特别提醒以下四类人群注意预防。

老年人如何预防腹泻？

老年人机体免疫力低，部分还患有基础慢性病，因此，相对青壮年，发生腹泻的几率更高。有的老年人一旦腹泻还可能出现低血糖、心脑血管意外等并发症，严重危害健康。为此，老年人夏季应从以下几点预防腹泻发生：

首先是卫生方面，注意个人饮食、居住场所的卫生，尤其做好手卫生，避免病从口入。

其次是饮食方面，老年人以清淡、易消化、易吸收、富有营养的食物为主，尽量减少脂肪的摄入。饭量上以七至八成饱为宜，避免饮酒及暴饮暴食。同时，避免进食过凉的食物，避免食用冰箱里存放时间过长的食物，例如隔夜菜、凉拌菜等。

值得注意的是，老年人不要随意使用抗生素类药物。有基础疾病，需要规律治疗、定期服药，如肝胆疾病、糖尿病等。

此外，为了增加身体抵抗力，老年人还可适当锻炼，增强体质。

婴幼儿如何预防腹泻？

婴幼儿免疫功能尚未发育完善，是腹泻的“高危人群”。因此，家人在照看宝宝时，需要注意以下方面：婴幼儿进食的食品应保证新鲜、清洁，餐具应定期消毒。同时，根据天气变化，及时为宝宝增减衣物，避免腹部着凉。

母乳喂养的妈妈，应注意乳头的清洁；人工喂养时，应注意奶具的消毒，喝剩下的配方奶应丢弃。当宝宝可以添加辅食时，应循序渐进，由少到多，由半流食逐渐过渡到固体食物。需要注意的是，脂肪类等不易消化的食物不应过早添加。

大龄幼儿则需注意饮食规律，避免因喂食过多、过少或时间不规律，导致的消化系统紊乱，从而引发腹泻。

孕妇如何预防腹泻？

腹泻在妊娠期是一个危险信号，有引起流产或早产的风险，因此孕妇一定要注意预防腹泻。准妈妈们孕期可进食易消化的食物，避免生、冷、刺激性食物；养成良好的卫生习惯，饭前便后洗手。

准妈妈的饮食方面也需要特别注意，尽量不要在家庭以外场合就餐或参加多人聚餐。蔬菜水果要用流动的水洗净，可削皮的水果蔬菜建议削皮后食用。海鲜、肉类需要充分烹熟，处理食物的刀具、案板需做到生、熟分开。除此之外，还需做好食品、餐具的定期消毒。

免疫力低下者如何预防腹泻？

免疫力低下者由于原发疾病的原因，比相对健康的人群更容易发生腹泻，需在日常生活中注意阻断病从口入的途径，不可生食海产品、未完全煮熟的食物，不喝未经消毒处理的牛奶等。食品存放或餐具需做到生、熟分开，避免交叉污染。

免疫力低下者还应尽量不饲养宠物；如坚持饲养宠物，应该在抚摸宠物后按六步洗手法做好清洁。同时，远离患有腹泻的宠物，不要接触宠物的分泌物、呕吐物、粪便等。尽量减少出差或旅行。出门在外，一定要吃充分蒸煮的熟食，吃水果要去皮，喝瓶装密封的饮料或煮沸后晾凉的水。(综合北京市疾控中心官方微信消息）