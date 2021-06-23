“小家大爱基层周” 活动在京启动

为响应国家乡村振兴战略号召，由中国卒中学会主办、中国医师协会全科医师分会、中华医学会全科医学分会共同推进的“小家大爱、健康中国——‘基层血管健康管理中心-乡村振兴’”活动于6月22日在北京正式启动。

来自北京天坛医院的张亚清首先对“小家大爱、健康中国——‘基层血管健康管理中心-乡村振兴’”项目进行了介绍。他表示，心脑血管疾病是我国面临的重大公共卫生难题，基层作为心脑血管疾病防治工作的主战场，促进基层医疗卫生机构服务能力的提升是长期以来卫生健康工作的重点领域。这也是国家乡村振兴战略中“推进健康乡村建设”重点举措的一部分。在此背景下，由中国卒中学会主办、联合中国医师协会全科医师分会及中华医学会全科医学分会共同发起的“基层血管健康管理中心”项目应运而生。

据了解，今年，该项目将更加聚焦在乡镇卫生院等基层医疗卫生机构开展心脑血管疾病管理标准化培训、宣教、筛查等活动，促进基层心脑血管疾病防治体系建设，助力提升基层医疗卫生机构的服务能力，缩小城乡诊疗差距，惠及广大乡村居民。

河北魏县回隆镇卫生院院长张文义作为基层代表参加了本次启动会，并分享了基层慢病管理的一线心得。他表示：“回隆卫生院位于冀南，交通不便，肩负着周边5万居民的诊疗任务，希望今后能跟专家们有更多的学习机会，提高诊疗能力，更好地服务当地老百姓。”

此外，来自嘉兴油车港镇卫生院、浏阳古港镇中心卫生院和广州石滩镇卫生院的负责人也在线上向全国基层医疗同仁和专家们分享了他们在基层慢病管理中的实践经验。

据了解，6月22日至6月25日期间，“乡村振兴、健康中国——小家大爱基层周”（以下简称“小家大爱基层周”）系列活动将在全国范围内正式开展，其中包括今天的启动会、学术专家走基层、与心脑血管健康相关的指标筛查等。

据北京天坛医院王晨介绍，本次“小家大爱基层周”活动将邀请学术专家及近百名三级医院专家走到全国48个城市、78个乡镇的卫生院，开展查房、病例教学和义诊，对200名基层医生就处理高血压、糖尿病和高血脂的常见问题进行现场指导，并将在部分地区开展“三高共管”的教学讲课，将先进的医疗理念带进乡镇地区，提高基层医疗机构的诊疗能力，惠及更多的乡村居民。

中国卒中学会会长王文志认为，在农村地区，高血压、高血脂、高血糖三高慢性病的知晓率、治疗率和控制率，均低于城市地区。早筛早诊早治、全程疾病管理等相关工作的建立和完善是慢性病综合防控的基础和重要途径，也是实现“全民健康、减轻疾病负担”的关键一步。所以，推动乡村慢性病早筛早诊刻不容缓。