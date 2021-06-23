多让孩子抬头看看窗外彩虹

6月17日傍晚，山东潍坊一所学校东边的天空上，一道彩虹凌空而起，与西边的晚霞交相辉映。害怕美景转瞬即逝，负责地理教学的梁老师赶忙跑回教室，激动地对学生说：“现在先停止答题，看向窗外，东方，有彩虹！”同学们纷纷高兴地跑到窗边看彩虹。事后，梁老师解释道，这种天气出现的概率很低；一定要让同学们看一下，并观察它形成的原因。

在以分计时的课堂上，能够尽情沉醉于彩虹之美，还不是背着老师的偷瞄，而是应老师要求移步欣赏，这对同学们来说，是一段多么难能可贵的经历。这段学生看彩虹的视频冲上热搜后，无论学生网友还是“过来人”，纷纷表示羡慕不已，并默契地为梁老师点赞。从教学的角度来看，梁老师的确教导有方。更值得思考的是，如果梁老师不是一名地理老师，即便彩虹的形成原理与他的课堂毫无关系，他这个突然做出的决定也令人赞赏。

近年来，多少体育课被数理化取而代之，就连本属于课外活动的课间10分钟，也被一些老师用来拖堂讲题。因为着急于学生成绩的提升，一切书本外的素养教育几乎都被当成了无足轻重、可有可无的“副科”。如果梁老师也是一名唯分数论的老师，他哪有心思、又怎么可能牺牲课堂做题时间，让同学们对着彩虹直抒胸臆？授业解惑的课堂时间非常宝贵，但比课堂时间更宝贵的，是注重美育、全面发展的培育理念。

把学生从书桌旁喊到彩虹前，梁老师的小小举动，也是素质教育这道彩虹落地校园的美好剪影。同学们虽然停下了手中的笔，看似耽误了一会儿做题时间，但产生的实际效果、对同学们的意义和启发，必然大于这一段时间能够学到的知识。晚霞和彩虹织就了天空美景，也装扮了这节知识的课堂，更会成为孩子们学习生活中的靓丽点缀。