游泳要好玩，不能只是“浮得起来”
到了夏天，游泳无疑是最被推崇的一项运动，不仅轻松好玩，而且也是一项有效的全身运动，作为一种有氧运动方式，更是大家减肥健身的首选。不过，参加游泳运动之前，了解一些小细节和注意事项，能够让我们“事半功倍”，更能保证游泳过程中的安全，避免意外的发生。
主讲人：何庭兰 国家一级教练
问：参加游泳只要会游、能浮得起来就行了吗？
答：如果是以健身为目的，那么泳姿的正确性和动作的规范性非常重要，泳姿不对，锻炼效果差，甚至会造成损伤。很多人游泳，不是水平前进，使得下肢成为游泳中的阻力，这样不仅游起来非常吃力，让本来是提供动力的腿影响速度并让发力的上肢更吃力，长期以往容易导致肩部受伤。
比如蛙泳，有很多人并不是采取标准的蛙泳泳姿，而是我们常说的“抬头蛙”（始终抬头，而不是在呼吸换气时抬头），长期用抬头蛙健身，会让颈背部的肌肉处于紧张状态，容易造成受伤。而要纠正动作可能需要花大的代价，因为习惯动作的形成，已经成为身体的肌肉记忆。最好找靠谱的教练，现在很多的健身房，教练都会把课时费看的很重，看重没关系，关键是要找一个能够真正传道授业解惑的称职教练。
问：为什么我坚持参加游泳却没有什么效果？
答：每一个个体不同，会有不同的效果。一般情况下，应该是游泳的距离不够，从时间和强度上去找原因。可以记录一下自己每次游泳的时间与距离，然后根据自己的体质，逐步达到每次完成两三千米的总量。
问：安全方面除了不私自下河塘游泳外，还需要注意哪些？
答：游泳其实是一项高危运动项目，安全永远是第一位的。不要在过饥过饱的情况下下水，一般是在饭后一小时参加游泳；下水前要做好准备活动，还要试试水温，如果游泳过程中出现起鸡皮疙瘩或打寒颤的现象则要及时出水，避免手脚抽筋。 （郑湘平）
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