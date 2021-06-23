国家卫健委：6月22日新增新冠肺炎确诊病例24例 均为境外输入病例

人民网北京6月23日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至6月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。6月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，均为境外输入病例（四川12例，上海6例，广东3例，江苏2例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者1015人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例388例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6461例，累计治愈出院病例6073例，无死亡病例。

截至6月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例514例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例86503例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91653例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1051636人，尚在医学观察的密切接触者18126人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例（均为境外输入）；当日转为确诊病例12例（均为境外输入）；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者468例（境外输入447例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26106例。其中，香港特别行政区11896例（出院11618例，死亡210例），澳门特别行政区53例（出院51例），台湾地区14157例（出院8087例，死亡575例）。