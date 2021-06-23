为“康复”正名，促医疗水平提升

国家卫生健康委员会、国家发展改革委员会、民政部、财政部等八部委近日联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》提出，力争到2022年，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人，到2025年，每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。实现康复医疗服务能力稳步提升，服务方式更加多元化，康复医疗服务领域不断拓展，人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。

如专家所说，过去人们觉得康复是看护、照顾，没什么技术含量，而现在慢慢认识到康复是一门科学——康复做得好能显著减少后遗症，大大减少人的痛苦，让人活得有质量、有尊严。

相关部门此次大张旗鼓地推进康复医疗工作，这并非一次孤立的行动，而是与其他重要医改工作有着十分紧密的内在联系。这是因为，预防、诊疗、康复，分别对应疾病的不同阶段与过程，只有三者紧密协作，才称得上疾病全过程干预。但长期以来，重中间、轻两头是常见现象，如今预防的重要性得到了凸显，但康复的重要性并没有受到重视，此次发文大力推进康复医疗工作，就是要把三块板子中最短的那一块补齐。

一例儿童斜视，或许被诊断为需要手术，或许可以通过眼部肌肉的康复训练纠正回来；一例习惯性脱臼，或许会被诊断为需要手术，或许可以通过韧带的康复训练改善；一例中风患者，在进行溶栓或手术之后，无缝衔接的康复极有可能让他行走如初……从这些事例当中，可以看出康复的重要性。然而，由于康复长期受到冷遇，导致康复医院、康复科室、康复医师均少之又少，大幅增加康复机构和人才的数量，是做好康复医疗工作的基础。

敏锐的投资者应该看到，预防、诊疗、康复，这三者不可缺其一，为“康复”正名，大力促进康复医疗发展，是大势所趋。当前有很多公立医疗机构已开始提前布局，但恰恰是在康复方面更能发挥所长的民营医疗机构和民间资本，反而显得后知后觉。因此，大步迈进康复医疗领域，理应成为更多民营医疗机构和民间资本的战略选择。

随着人口老龄化程度的加剧，康复的重要性将日益得到凸显，将来老年人所需要的医疗服务或将以康复医疗为主，将来的“医养结合”，则可能主要以“康养结合”的形式呈现。个人只有看得清趋势、能理解康复的重要性，方能更好地寻求、选择、享受康复服务。

为“康复”正名、大力促进康复医疗发展，关系到每个人的切身利益。且需求能够促进供给，供需匹配度越高，市场就越兴旺。可见，康复医疗能否尽快发展壮大，一个关键的变量是社会上是否具备足够多的了解康复并愿意接受这类服务的人。强化康复医疗宣传，争取更多民众的理解和参与，康复医疗发展方能尽快步入快车道，并带动整个医疗水平大幅提升。