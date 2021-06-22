夏季虫咬 当心皮炎爬上身

“夏天夏天悄悄来临，蚊虫也光临，悄咪咪，悄咪咪咬你没声音……”又是一年盛夏来，被蚊虫叮咬在所难免，不过，别以为被不起眼的小虫子咬一口没大事，轻则红肿、发痒，严重的则有性命之忧。预防虫咬皮炎，赶快看过来！

快看看 到底是啥虫咬了你？

有的人被蚊虫叮咬后能快速消肿，有的人像皮肤“中毒”似的出现大面积红肿、硬块，甚至水疱，感到刺痛、灼热、奇痒。这种严重反应其实是虫咬皮炎，也称为“丘疹性荨麻疹”。通常认为,这种皮炎是皮肤被节肢动物叮咬，注入皮肤的唾液等物质产生了迟发性过敏反应。虫咬皮炎可由螨虫、蚊、蠓、臭虫、跳蚤、蜂等昆虫叮咬或毒汁刺激引起。多见于婴幼儿及儿童，也可见于成人，多发生于春秋季。那么虫咬皮炎都有哪些表现呢？

螨虫 叮咬常为水肿性风团样丘疹、丘疱疹或者瘀斑，其上有小水疱，偶尔为大疱。

蚊子 常叮咬婴幼儿皮肤暴露部位，叮咬后可发生血管性水肿；一般被叮咬后可无反应或者出现风团、瘀点、瘀斑。

蠓 叮咬后感觉剧烈瘙痒，局部瘀点或水肿性红斑、风团样丘疹及水疱，可引起全身性过敏反应。

臭虫 叮咬也会出现剧烈瘙痒、疼痛，皮损中央有针尖大小瘀点、水疱，大片红斑或紫癜；多次叮咬导致线状损害，搔抓后留有色素沉着。

跳蚤 叮咬可在吸血处形成带出血点的红色斑丘疹，损害往往成群分布；若对跳蚤唾液过敏，则会出现水疱、红斑等“丘疹性荨麻疹”表现。

这些“狠角色” 毒你没商量

桑毛虫 常见于桑树及果园，桑毛虫毒毛刺入皮肤后数小时出现局部剧烈瘙痒，有绿豆至黄豆大小鲜红色水肿性红斑或斑丘疹，中间可见一深红色或者黑色刺入点。若入侵眼部可引起结膜炎、角膜炎。

刺毛虫 生活在树林、田野、草地，毒刺刺入皮肤时刺痒、灼痛，稍后可感觉外痒内痛；刺伤部分中心出现米粒大小丘疹黄豆大风团样皮疹，周围有水肿性红斑。若刺伤面积较大或出现反复刺伤，全身症状严重者可致死亡。

隐翅虫 昼伏夜出，多在夜间有灯光的地方出现，在叮咬皮肤或被拍击、压碎时毒液沾染皮肤可致隐翅虫皮炎，表现为点状、条索状红肿，后出现水疱，皮损周围可出现鲜红色丘疹或水疱，常伴瘙痒及灼痛感。重者出现大面积的糜烂层或浅层皮肤坏死。还可出现全身症状，继发感染使病情加重。

毒蜂 被其蜇伤后局部立即出现红肿、水疱并伴明显疼痛、烧灼感及瘙痒，还可出现恶心、发热等全身症状，严重者可发生过敏性休克。

被咬之后如何处理？

常见蚊虫叮咬，可使用花露水等涂在叮咬处，也可使用肥皂水涂抹以中和酸性毒液。局部红肿或瘙痒可用纱布或毛巾包裹冰块进行冰敷，可减轻不适。

被咬后注意不要用力搔抓，以免皮损破溃导致感染。

若皮疹多发，红肿明显，瘙痒剧烈，应及时就医。瘙痒明显者可口服抗组胺药物、依巴斯汀片或外用甘石洗剂、糖皮质激素，可消炎止痒。

遇毒虫或毒蜂，切勿拍打，应赶跑或掸落虫体；中毒严重有明显全身症状应及时就医，积极抢救，皮下或肌注肾上腺素，予氢化可的松200-400mg入5%葡萄糖溶液500ml静脉注射，若继发感染则予抗炎治疗。

日常生活中我们如何预防？首先，要注意个人及环境卫生。夏日炎热，出汗多，恰恰是蚊虫最喜欢的味道，所以应勤洗澡，枕头、被褥、凉席勤换洗。室内床缝、地板缝等仔细打扫，防止臭虫藏匿。

其次，做好防护。睡前放置蚊帐，合理使用驱蚊剂等。外出穿长衣长裤，避免暴露。蚊虫也爱“夜生活”，所以外出时尽量避免黄昏和夜晚；外出玩耍避免去树丛、竹林、雨后积水坑等地。

此外，家中宠物要按时驱虫，定期洗澡。

文/王蕊 蓝海冰（北京市鼓楼中医医院）