高温天，游果园，这种皮炎多人中招

广州连日发布橙色高温预警，进入“烧烤模式”的天气让不少人纷纷喊“热到变形”。在持续火热的天气里，有不少市民都会选择去果园、树林、河边等户外避暑胜地去玩耍纳凉，谁知道回来却发现被蚊虫叮咬，身上长出红风团还奇痒无比。

近日，广州医科大学附属第五医院（以下称“广医五院”）皮肤科门诊，就有不少因瘙痒不堪而前来就诊的虫咬皮炎患者。

5岁的小患者小辉就是其中一员，手上一片奇痒无比的小红包，让他不断地哭闹着。上周末小辉与父母一起去附近的果园摘果子后，手上长了一颗颗的小红点，初时父母以为是普通的蚊虫叮咬，过几天就好。然而几天后，红点不仅一点没消，面积还越来越大，红肿的地方更奇痒无比。担忧的父母赶紧带着小辉来到皮肤科就诊，才知道原来小辉患的是虫咬性皮炎。

“虫咬皮炎是夏季非常常见的皮肤病。”广医五院皮肤科主任医师雷水生介绍，“虫咬皮炎就是虫叮咬或其毒汁刺激引起的皮炎，一般是由螨虫、蚊、跳蚤、蜜蜂、蜱虫、蜈蚣等节肢动物门昆虫纲中的虫类所引起的。”

据介绍，这些昆虫的唾液或毒腺中含有多种成分，当其口器刺伤皮肤时，其唾液或毒液也随之进入，引起局部毒性反应和（或）过敏反应。它好发于婴幼儿童及青少年，尤以学龄期前更为多见。“夏天由于皮肤暴露位置较多，加上广州炎热潮湿的气候，蚊虫活动频繁，最近不少市民都频频中招”。

雷水生提醒，暑假将至，如家长带孩子去郊外、森林或水边时，应备好防蚊虫装备，如防蚊液、防蚊贴、防蚊喷雾等，同时穿着浅色长袖衣服、长裤、帽子，减少皮肤外露。一旦被蚊虫叮咬，切勿抓挠以免抓烂引起感染。

如果被叮咬后，出现成群的鲜红风团样丘疹，皮损中央有时可见水疱，个别敏感人群，叮咬处可发生大片红斑，明显水肿，甚至起大疱，就得赶紧就医治疗。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 王葳）