每到夏季，有些裸露在外的皮肤，尤其是四肢两侧，可能发生对称性的密集细小的红色丘疹，伴有血痂，奇痒难忍，这就是夏季皮炎。夏季皮炎是由于气候炎热引起的一种季节性的炎症性皮肤病，常在6-8月份发病，是由于气候炎热、温度高、湿度大，加上灰尘等刺激皮肤引起发病。

夏季皮炎的皮疹主要累及躯干、四肢，尤以小腿伸侧为甚，对称分布。皮疹主要表现为大片鲜红色斑，在红斑基础上有针头至粟粒大小的丘疹、丘疱疹，痒感明显，搔抓后可出现抓痕、血痂，并伴有灼热感，由于奇痒难忍而搔抓，常出现条状抓痕、血痂，久之皮肤粗糙增厚，天气转凉后皮疹可自然减轻或消退，消退后还会留下色素沉着。

夏季皮炎又名夏令皮炎，是夏天的多发病、常见病。出汗是夏天人体散热、排泄的主要渠道，在高温天，人体汗液可达到每小时3—4升，而汗液中水分占99％，剩余的1％中，一半是以钠、钾为代表的无机盐，一半是尿素、乳酸、氨基酸代谢的有机物。这些无机盐、有机物都不是正常存在于皮肤表面的物质，当水分蒸发以后，这些物质就会滞留在皮肤上，量一多，时间一长，就会对皮肤形成刺激，导致皮肤炎症。

夏季皮炎好发于中年偏胖的女性和婴幼儿。“夏季皮炎”与“痱”是不一样的。痱是由于环境中的气温高、湿度大，出汗过多不易蒸发，汗液使表皮角质层浸渍，致使汗腺导管口闭塞，汗腺导管内汗液潴留后因内压增高而发生破裂，外溢的汗液渗入并刺激周围组织而于汗孔处出现丘疹、丘疱疹和小水疱。其皮损主要累及头、面、躯干和褶皱部位。由此可见夏季皮炎的皮疹特点及分布部位均与“痱”不同。

夏季皮炎中医又称夏令苔藓,夏疥,暑热疮，中医治疗比较有效。推荐夏季皮炎洗方，主要由银花30g、蒲公英15g、防风12g、牛蒡子15g、薄荷6g、白藓皮15g、地肤子15g、苦参10g、紫草15g、丹皮10g、生甘草6g组成。该方清热凉血，除湿止痒。

夏季皮炎的发生是可以有效预防的，保持室内通风和散热，室内温度不宜过高，周围环境不宜过度潮湿；穿衣应尽量宽松，应穿戴纯天然材质衣物以利吸汗，及时更换潮湿衣物，保持皮肤干燥、清洁；用温水沐浴，浴后轻轻拭干，全身外用保湿润肤剂；避免搔抓，以免造成继发感染。此外，还可外用1%炉甘石洗剂、1%薄荷甘石洗、1%薄荷酒精或糖皮质激素外用制剂。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）