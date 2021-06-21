赵焕东：河南省永城市县级医院服务能力的实践与探索

6月18日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网·人民健康主办的“‘强县域千县行’全国片区交流会——全国县级医院综合服务能力提升典型案例宣传活动河南站交流会”在郑州举行。活动现场，河南省永城市人民医院院长赵焕东围绕“河南县级医院管理能力再提升——永城经验”主题，与在座嘉宾进行了交流分享。

自2018年谋划紧密型县域医共体建设工作以来，河南省永城市牢固树立大卫生、大健康理念，既借鉴外地经验，又结合永城实际，着力实施城乡医疗体制改革，构建分级诊疗医疗服务模式，推动了基本公共卫生服务均等化，有效提升了基层群众就医满意度。赵焕东表示，河南省永城人民医院积极响应国家卫生改革政策，2019年，该院成为河南省第一批县域医疗中心；2020年，该院顺利通过三级综合医院现场评审。

赵焕东说：“2019年，我院正式启动三级综合医院建设工作。在三级医院创建过程中，我们的具体做法为：第一，建立组织架构，成立以院长为组长的领导小组。根据医院实际分层培训，细化三级综合医院执业评审细则，将任务分解到各科室及个人，在全院各科室选拔内审员并进行培训考核，选示范科室，示范科室达标后以点带面全院铺开，通过内审员日常检查和阶段检查相结合指导并参与创建，以此来促进三级医院的建设。此外，邀请国家级评审专家多次来院指导创建，持续提升，最终使三级综合医院达标验收。第二，学科建设。医院重点学科心血管内科在提升业务技术的同时重视科研工作，先后参与国家重点研究项目、联合科研项目多项。我院血液科是唯一一家与中科院血液病研究所建立专科联盟的县级医院，血液科目前已经发展为床位近100张，辐射周边县市具有较大影响力的重点学科。此外，我院与北京、郑州、上海等20余家省部级三甲医院合作，每周均有6-7名专家来院诊疗带教，重点发展神经内科、重症医学科、肿瘤、呼吸、微创医学等十大学科群，加速技术提升，使老百姓家门口即享受到上级专家服务。”

“标准版胸痛中心、三级卒中中心、三级创伤中心、危重孕产妇及危重新生儿救治中心等五大中心相继通过省级验收，已经启动中毒救治中心、大出血救治中心和VTE防治中心创建工作。通过这八大中心打造急救中心平台，来提升急重症的救治能力，从而惠及永城167万老百姓。”赵焕东介绍。

人才引进方面，永城市人民医院结合三级创建和学科发展规划，科学制定人才引进计划，2019和2020年先后引进本科及以上各级各类专业技术人员117人，其中硕士研究生35人，本科生82人，进一步完善了医院的人才梯队建设。落实136人才培训计划，（即中层领导1个月、 中级职称以上3个月、骨干医师6个月的上级医院轮训），与北京、郑州、上海等20余家省部级三甲医院建立医联体，每周均有6-7名专家在我院教学、查房、手术、坐诊，通过技术帮扶促进医院人才发展。

不断完善质量管理体系，通过组建医院质量安全、医疗质量安全、病案、护理质量安全、感控、药事管理与药物治疗等十九个委员会，发挥专家治院作用，研究决定医院质量管理中的重大问题。加强三级质控体系建设，强化日质控、周质控，提升医疗安全。

精益管理方面，医院引进6S管理、QCC、BSC、RCA等管理工具，并获得国家6S管理联盟副理事长单位、河南省品质管理二级专委会主委单位称号，提升了医院管理能力。与北京弘毅惠中医院管理院签署为期两年的培训协议，对集团中层进行培训，课程涉及组织行为学，人事、绩效、学科发展等多方面，提升中层干部管理水平。

信息化建设方面，建设永城市全民健康信息平台，采集居民全生命周期健康医疗数据，联通所有医疗机构，提供居民全生命周期健康服务。成立远程影像诊断中心、远程检验中心、远程心电中心、远程会诊中心，提升基层诊疗水平。建立互联网医院、5G急救系统及5G重症，提升患者就医感受和提高急危重症救治水平。

建立急慢分治上下联动体系，建成了慢病管理中心、MMC、PCCM、高血压达标中心并延伸至乡镇分院及村医，形成慢病管理的三级网络，集团医生、护士、后勤人员、乡镇分院医生、村医形成3+1+1家庭医生签约模式，提升签约服务质量，进一步加强慢病管理。急危重症在八大中心基础上，集团对分院配发14辆急救车，打造15公里急救圈，有效提升急诊抢救成功率。

赵焕东表示，永城人民医院的“十四五”规划重点做了六个方面的谋划：第一，通过全民健康信息平台分析疾病发病率和外转病种，确定医疗技术发展方向。打造肿瘤、消化、重症、感染等特色专科，以专科发展带动诊疗能力提升。加强总院对分院、村卫生室的统筹管理，持续提升新型“3+1+1”家庭医生签约，提升居民健康“守门人”能力，加强人才培养。第二，做好闭环管理，构建医院高质量服务体系，进一步加强管理工具应用及制度建设，提升医院管理水平。第三，做好精细化管理能力提升。丰富加强运营管理科职能，加强全成本核算、全面预算管理，推动医院管理模式从粗放式向精细化转变。第四，利用全民健康信息平台及急诊急救系统，做好院内院外，急危重症和慢病的上下联动，以及急转慢、慢转急的双向转诊工作。第五，做好医共体内医防融合、平战结合。推进医共体内理念融合、管理融合、利益融合，真正形成“一家人”。形成“未病早预防、小病就近看、大病能会诊、慢病有管理、转诊帮对接”的防治体系。培养一批既具有临床经验又具有公共卫生专业背景的复合型人才，加快传染病医院改建，提升应对突发公共卫生事件能力。第六，做好党建引领，使党建与医院发展相结合、党建与行风建设相结合、党建与文化建设相结合。根据医院业务特点，分别设立外科、内科、影像等支部，使支部和专科相结合，以党建促进学科发展。