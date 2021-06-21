谢李广：推动公立医院高质量发展 完善医疗质量管理控制体系

6月18日，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由人民网·人民健康和河南省卫生健康委主办的公立医院医疗质量安全提升项目2021年启动大会在河南省郑州市举行。河南省卫生健康委员会副主任谢李广在致辞中表示，国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》已经发布，“十四五”时期将迎来推动公立医院高质量发展的新阶段。

谢李广表示，未来国家将继续巩固、强化、壮大公立医院，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

谢李广介绍，在积极创建国家区域医疗中心方面，河南省及早谋划，目前已创建心血管、儿童2个专业的国家区域医疗中心，同时布局了15个省级医学中心，规划设置60个“省级区域医疗中心”。“2020年，我省出院病人数居国内省份首位，省外就诊患者明显下降。”谢李广说。

谢李广指出，持续改进质量，保障医疗安全，为人民群众提供安全、优质的医疗服务是卫生健康工作的核心任务，也是深入推进医疗卫生事业高质量发展的重要工作内容。“十三五”以来，《医疗质量管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》陆续出台，总结提炼了18项医疗质量安全核心制度，填补了我国长期以来医疗管理方面的政策空白。

“我省高度重视医疗质量安全管理工作，不断完善医疗质量管理控制体系。”谢李广谈到，目前河南设置了省医疗质量控制中心管理办公室，探索管理新机制，完善履职新方法。