闭环治疗儿童肿瘤，留住更多纯真笑脸

时间进入6月下旬，孩子们即将迎来期待的暑假。但是与大部分儿童可以在家里、在户外自由享受假期不同，在天津医科大学肿瘤医院儿童肿瘤病房有这样一群饱受肿瘤疾病困扰的孩子，他们的暑假将在病房中度过。

据最新统计显示，近30年来我国儿童肿瘤发病率以每年2.8%的速度逐年递增，儿童恶性肿瘤已经成为除意外创伤外，造成儿童死亡的第二大原因。只有尽早发现肿瘤，让儿童尽早接受规范化的诊疗，才能为患儿争取更多的生存机会。

与成人肿瘤有诸多不同

天津医科大学肿瘤医院党委副书记、副院长，国家卫生健康委儿童恶性肿瘤（实体肿瘤）专家委员会副主任委员赵强教授介绍，儿童肿瘤不是缩小版的成人肿瘤。与成人肿瘤相比，在病因方面，导致儿童肿瘤发生的原因多与胚胎发育过程中的基因改变有关；在疾病谱方面，儿童肿瘤很少来源于上皮细胞，更多是由不成熟的胚胎组织发育而来。另外，儿童肿瘤自身有着起病急、病情复杂、进展迅速、涉及学科较广的特点，如果采用以往“单兵作战”的单学科治疗手段，很难取得令人满意的效果。

有的儿童肿瘤患者发病时年龄较小，还不能通过语言准确描述自己的症状，因此想要及早发现儿童肿瘤，家长起着决定性作用。专家表示，家长在孩子洗澡、睡觉时留心观察是有机会发现可疑体征的。如果孩子出现不明原因持续发烧一周以上、淋巴结肿大；无精打采、突然生长变慢或消瘦；腹部隆起、四肢包块等情况，均应尽早到医院做进一步检查。

对于早期确诊的肿瘤患儿，在治疗开始前应通过组织学、影像学等进行全面检查，尽早地进行临床分期和危险度分组评估，这不但能够更加精准地定位患儿到底得的是哪一种类型的肿瘤，同时也为临床医生下一步开展个性化诊疗提供准确依据。

对于早期发现且被评估为低、中危组的患儿，手术是第一选择。儿童由于身体正处于发育期，具有骨髓再生能力强、手术恢复快、手术成功率高、新陈代谢旺盛等特点，儿童肿瘤愈后明显好于成年人。以天津医科大学肿瘤医院儿童肿瘤科为例，其所治疗的神经母细胞瘤早期患儿，经过规范化手术治疗5年生存率达90%以上。

“三步疗法”攻克儿童“癌王”

天津医科大学肿瘤医院儿童肿瘤科组成多学科联合诊疗团队，为不同分期的肿瘤患儿实行“全程管理”的闭环诊疗模式，让每一位患儿都能得到最佳的“专属诊疗方案”。

神经母细胞瘤被称为“儿童癌症之王”。随着国际先进诊疗方式的不断更新，天津医科大学肿瘤医院儿童肿瘤科根据儿童神经母细胞瘤诊疗进展，不断动态修正诊疗方案和诊疗模式，实行“神经母细胞瘤三步疗法”。第一步为诱导期，即围绕手术结合化疗，对患儿体内绝大部分肿瘤细胞进行集中清除；第二步为巩固期，利用放化疗结合干细胞移植对残留病灶进行弱点击破；第三步为维持治疗，利用抗癌新药GD2结合异维甲酸，通过与神经母细胞瘤细胞过度表达的特定靶标GD2结合，诱导双重免疫机制，使肿瘤细胞裂解和死亡。

值得一提的是，GD2单抗作为新型抗癌药物，是首款获批的专门用于高危神经母细胞瘤患者治疗的药物。

为患儿争取更多生存机会

对于传统的晚期患儿，姑息治疗往往是他们的最终选择。但随着现代医学技术的发展以及抗肿瘤新药如雨后春笋般的问世，许多患儿得以较长生存。

患儿可参与国际新药临床试验，这可以为晚期复发难治恶性肿瘤患儿争取更多生存机会。另外，药学部、营养科、除痛科的专家可以为晚期患儿提供全程的营养支持及除痛治疗，两者结合，明显提高了晚期患儿的生存率和生活质量，无疑为高危儿童恶性实体肿瘤患儿带来“新的曙光”。

近年来，儿童肿瘤引起了社会上越来越多的关注。国家卫生健康委建立了儿童实体肿瘤检测网络并出台了一系列诊疗规范建议，体现了国家对儿童肿瘤的高度重视。相信随着儿童肿瘤“全程管理”闭环诊疗模式的完善和推进，儿童肿瘤的治愈率有望继续提升。