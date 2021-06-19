深圳6月18日新增2例新冠肺炎确诊病例 详情公布

据深圳市卫生健康委员会官方微博消息，6月18日，深圳市新报告2例新冠肺炎确诊病例，详情如下：

个案1：萧某，男，35岁，南山区后海航天科技广场A座某公司员工，居住在东莞市南城区百悦尚城。

6月17日晚，萧某到北京大学深圳医院发热门诊就诊并留院观察，核酸检测初筛阳性；

6月18日经市疾控中心复核为阳性，随即转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

其妻子李某于6月18日在东莞市诊断为新冠肺炎确诊病例。

经初步排查，萧某报告阳性前的活动轨迹为：机场交通中心；龙华滢水山庄一期及附近金牛潮汕牛肉火锅店等。

截至目前，已确定萧某密切接触者184人，均已纳入集中隔离观察。

个案2：朱某，女，21岁，深圳宝安国际机场某餐厅服务员，居住在宝安区福永下十围商住街71号新蓝天公寓。

6月15日在重点人群排查中核酸检测结果为阴性；

6月17日再次排查，核酸检测初筛阳性；

6月18日市疾控中心复核亦为阳性，随即转送至市第三人民医院应急院区隔离治疗，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

6月18日，市疾控中心完成朱某的新冠病毒基因测序，朱某携带的病毒与CA868国际航班输入的3例阳性病例和6月14日报告的确诊病例姜某完全同源，均为Delta变异株(B.1.617.2)。

经初步排查，朱某报告阳性前的活动轨迹为：机场T3航站楼厉家菜餐厅、周黑鸭；凌霄花园公交站及附近小吃店；君勇中医内科诊所及附近手抓饼店；星铂汇量贩式KTV(福永店)；格派美业(福围店)；重庆外婆家面馆(福永店)；下十围菜市场等。

截至目前，已确定朱某密切接触者110人，均已纳入集中隔离观察。

上述个案涉及的重点场所已实施封控管理，相关场所已完成终末消毒。