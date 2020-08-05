香港连续两日确诊回落双位数增长 死亡个案增至41宗

香港特区政府卫生署卫生防护中心4日通报，新增80宗新冠肺炎确诊个案，累计确诊个案增至3669宗。香港连续第二日单日确诊个案回落至双位数。死亡个案累计增至41宗。

新增的80宗确诊个案中，5宗为输入个案，确诊者分别由俄罗斯、比利时及菲律宾等国返港，另外75宗为本地个案，其中43宗跟早前确诊个案相关，包括约36宗属在家中接触感染或朋友聚会时感染，其余32宗未明源头。卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君透露，还有约50宗初步确诊。

当日，红磡街市及土瓜湾街市分别增加2宗和1宗确诊个案，均为卖海鲜的鱼档档主，迄今红磡街市累计10宗确诊，涉及4个鱼档，土瓜湾则涉及2个鱼档。张竹君称，尽管每当出现个案时，食物环境卫生署都会进行大清洗，但相信这些个案之间存在关联，因为出现确诊的档口位置较近，确诊者之间或有接触，也可能环境感染所致。

为审慎起见，特区政府邀请香港大学李嘉诚医学院微生物学系讲座教授袁国勇到有关街市视察。有关街市亦会在今日提早关闭以做大清洗。

香港医院管理局总行政经理(质素及标准)刘家献公布，过去24小时，再多4名确诊病人离世，迄今共41名病人离世。现时共有1298名确诊病人留医，其中43人情况危殆，52人情况严重，其余人情况稳定。负压病床和负压病房使用率均超七成半。

另外，一名81岁的患长期病患的男病人，于8月3日因发烧到广华医院急症室求诊时初步确诊。该名病人早在7月22日曾因肠胃问题到广华医院求诊，入住内科监察病房，当时他的病毒测试结果呈阴性，被安排转入内科普通病房，7月29日出院。刘家献透露，经过接触追踪，发现该名病人早前曾入住的内科监察病房同一病格内有一人确诊。目前內科普通病房內共7名病人被列为密切接触者。(记者 韩星童)