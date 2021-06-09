防治脱发：生姜、维生素、洗发水……这些“偏方”靠谱吗？

编者按：脱发等头顶问题不仅影响生活质量，更给人们心理带来伤害。怎样才算脱发？民间的治疗脱发“偏方”，哪些是靠谱的？

怎样才算脱发？

清华大学附属北京清华长庚医院皮肤科专长毛发诊治的段晓涵医师介绍，根据毛囊的数量和毛发生长周期，头发一天掉50至100根属于正常。如果每天有超过100根头发脱落，其实就属于脱发的高风险群体。建议不妨花个一周时间观察每天脱发的数量，并还可以在洗头发之前自己简单地做一个“拉发试验”，即用手自发根至下捋头发，脱落3-5根以上提示脱发情况处于活动急性期。

脱发有哪些类型？

据了解，脱发疾病病种繁多，其中最常见的是雄激素性脱发，多见于男性。在我国男性发病率大约为20%，女性大约为6%。雄激素性脱发主要与雄激素和遗传因素有关。

此外，休止期脱发也比较常见，诱因如精神压力、药物、内分泌系统疾病、产后等等，女性较为多见。

另外一种与自身免疫性相关的斑秃（俗称“鬼剃头”）在临床上也比较常见，发病率大约为2%，可以表现为类椭圆形脱发斑片，也可以表现头部毛发全脱失（全秃），或者全身毛发脱落（普秃）。

防治脱发要注意这些

上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科副主任石浩强表示，临床上对于雄激素性脱发，可用口服或外用药物来加以治疗，如口服非那雄胺、度他雄胺、螺内酯、环丙孕酮等，或外用米诺地尔等。此外，中药也是应对脱发的手段之一。另外，要注意以下几点：

1.中药并非无毒副作用。

服用中药来生发或乌发，同样可引起诸多不良反应，其中尤以何首乌及其成方制剂所引起的肝损伤报道最为多见。很多人将何首乌视为乌发神药，且盲目认为中药无毒而滥用，最终出现了药物性肝损伤的严重问题。

2.生姜治脱发，毫无根据。

有些人对于“生姜能治疗脱发”深信不疑。事实上，生姜的主要活性成分会引起毛囊真皮细胞的凋亡，从而抑制毛发生长，所以并不提倡使用。

3.补充维生素治疗脱发，证据还很有限。

维生素C是抗氧化剂，维持其正常摄入对于预防和治疗缺铁所引起的脱发是有作用的；有证据表明，维生素D除了在维持足够的血清钙和血磷水平方面发挥着重要作用，还具有抗炎和免疫调节作用，其在毛囊中的作用可以从患有依赖性维生素D佝偻病2型患者的脱发中得到证实；维生素E可参与氧化和抗氧化的平衡，从而保护机体免受自由基损害；铁、硒、锌等微量元素的缺失与脱发也存在一定关系，对于头发重新着色也有一定帮助。

尽管从单项研究看，维持体内维生素水平均衡对脱发、灰发有一定帮助，但到目前为止并没有权威证据对此加以验证，所以大家不要盲目为生发而大量服用维生素。

4.依靠洗发水治脱发，不靠谱。

在治疗脱发、白发时，人们往往还寄希望于一些宣传具有乌发、防脱发成分的洗发水。这类洗发水都属于化妆品，或许有一定的辅助保护头发的作用，但洗发水与头发、头皮接触的时间很短，不可能以此来达到乌发、防脱发的目的。

脱发者应根据自己是油性皮肤还是干性皮肤来选择适宜的洗发水。油性皮肤建议一天洗一次，并及时清理皮肤分泌的油脂；干性皮肤建议2~3天洗一次，并选用温和、保湿的洗发水。（综合北京青年报 生命时报）

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