热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

别被洗发水那些“花活”迷了眼

2020年08月18日08:49 来源：中国妇女报

炎炎夏日，头发护理又成了很多女性的难题。为何每天洗头了头发还越洗越油？明明已经用了去头屑洗发水，为何头皮还是痒、还有头皮屑？去头屑洗发水可以长期使用吗？传统的含硅油洗发水真会刺激皮肤、导致过敏甚至致癌吗？无硅油洗发水人人都适合用吗？我们有必要每天都洗头吗?……

专家指出，头痒、头皮屑过多时，要及时查明是因为生理性还是病理性引起的，才能对症治疗；没有症状时，暂时不要用去头屑洗发水，更不可长期使用。成人每天掉70—100根头发都属正常，现代社会中人们加班熬夜、情绪紧张、内分泌失调、刺激性饮食、节食等都是造成脱发的原因，脱发与含硅油洗发水无关。而频繁洗头会令头皮角质层新陈代谢过快，还会造成脱发，即使是油性头发，隔天洗一次即可。

专家还建议，女性要提高头皮健康护理意识，养成不熬夜、少吃辛辣油腻等饮食、学会减压等良好生活习惯，只有头皮处于健康状态，头皮屑才能去无踪，头发才不会油腻。选择洗发水时不要盲目跟风广告、网红直播带货等，应根据每个人的发质选择适合的洗发水，洗发水各有各的优点，只有适合自己的才是最好的。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn