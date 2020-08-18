别被洗发水那些“花活”迷了眼

炎炎夏日，头发护理又成了很多女性的难题。为何每天洗头了头发还越洗越油？明明已经用了去头屑洗发水，为何头皮还是痒、还有头皮屑？去头屑洗发水可以长期使用吗？传统的含硅油洗发水真会刺激皮肤、导致过敏甚至致癌吗？无硅油洗发水人人都适合用吗？我们有必要每天都洗头吗?……

专家指出，头痒、头皮屑过多时，要及时查明是因为生理性还是病理性引起的，才能对症治疗；没有症状时，暂时不要用去头屑洗发水，更不可长期使用。成人每天掉70—100根头发都属正常，现代社会中人们加班熬夜、情绪紧张、内分泌失调、刺激性饮食、节食等都是造成脱发的原因，脱发与含硅油洗发水无关。而频繁洗头会令头皮角质层新陈代谢过快，还会造成脱发，即使是油性头发，隔天洗一次即可。

专家还建议，女性要提高头皮健康护理意识，养成不熬夜、少吃辛辣油腻等饮食、学会减压等良好生活习惯，只有头皮处于健康状态，头皮屑才能去无踪，头发才不会油腻。选择洗发水时不要盲目跟风广告、网红直播带货等，应根据每个人的发质选择适合的洗发水，洗发水各有各的优点，只有适合自己的才是最好的。